Bekommt die Buchloer Hoffnungskirche eine PV-Anlage?

Die Hoffnungskirche in Buchloe soll saniert werden. Der Plan, eine Fotovoltaikanlage zu integrieren, stößt zunächst auf Widerstand beim Landeskirchenamt.

05.06.2023 | Stand: 05:19 Uhr

Für gut 550.000 Euro soll die Hoffnungskirche der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde in Buchloe saniert werden. Einen Teil der Kosten – rund 60.000 Euro – übernimmt die Stadt. Dafür sprach sich zuletzt der Buchloer Stadtrat aus.

Hintergrund der Sanierungsarbeiten sind vorrangig Mängel am Dach der Kirche, berichtet Pfarrer Christian Fait. „Dieses stammt noch aus dem Grundbestand von 1935“, sagt Fait. Die einzelnen Dachplatten haben Nasen, mit denen sie verankert sind. Allerdings nagt der Zahn der Zeit merklich an diesen, sodass sie nach und nach abbrechen und sich Schindeln lösen. „Jedes Mal, wenn Sturm ist, muss jemand kommen und das wieder in Ordnung bringen“, sagt Fait. Kein Zustand, der so bleiben könne. Auch, weil die herabfallenden Dachplatten sich als böse Überraschung für Menschen, die sich um die Kirche herum aufhalten, entpuppen könnten.

Dach und Außenfassade der Buchloer Hoffnungskirche sollen aufbereitet werden

Deshalb haben sich die Kirchenverantwortlichen entschieden, die Sanierung auf den Weg zu bringen. Neben der Erneuerung des Daches soll auch die Außenfassade des Gotteshauses aufbereitet werden. Insbesondere an den Nord-Ost-Seiten gebe es Bedarf, sagt Fait. Dort seien die Wände feucht.

Mit den Bauarbeiten soll es im Frühjahr 2024 losgehen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Buchloe. Dann wird auf dem Dach der Kirche gesägt, gehämmert und die Fläche mit sogenannten Biberschwanzziegeln eingedeckt. Zudem ist eine ins Dach integrierte PV-Anlage in Planung. Zusammen mit einer Wärmepumpe soll so künftig nicht nur die Kirche selbst, sondern auch das Pfarramt sowie das Dietrich-Bonhoefer-Haus geheizt werden, teilt Stadtkämmerer Peter Martin mit. Er spricht von einem „Vorzeigeprojekt“.

Landeskirchenamt nicht begeistert von geplanter PV-Anlage

Zunächst sei das Landeskirchenamt von der PV-Anlage allerdings nicht begeistert gewesen, berichtet Fait. „Wegen der Optik und wegen des Geldes.“ Schließlich hatten die Verantwortlichen aber dann doch ein Einsehen – auch aus Klimaschutz-Gründen. Die evangelische Kirche in Buchloe setzt seit einiger Zeit auf Ökostrom und hat ein Umweltmanagementsystem eingeführt, weshalb sie jüngst mit dem „Grünen Gockel“, einem Umweltzeichen der Kirchengemeinden, ausgezeichnet wurde.

