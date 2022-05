Unbekannte besprüht Spaziergängerin mit Pfefferspray

Bei einem Spaziergang mit ihrem Hund wurde eine 30-Jährige von einer bisher unbekannten Hundehalterin mit einem Pfefferspray angesprüht.

24.05.2022 | Stand: 13:23 Uhr

In Buchloe hat eine bisher unbekannte Frau am Montag mit einem Pfefferspray in Richtung einer 30-Jährigen gesprüht. Laut Angaben der Polizei war die 30-Jährige gegen 14.50 Uhr mit ihrem Hund in der Bürgermeister-Förg-Straße spazieren gegangen. Dort kam ihr eine Frau mit einem Husky-Mischling entgegen.

Buchloe: Unbekannte sprüht mit Pfefferspray

Als die beiden nur noch wenige Meter voneinander entfernt waren, sprühte die unbekannte Hundehalterin plötzlich mit einem Pfefferspray in Richtung der 30-Jährigen. Diese erlitt dadurch leichte Reizerscheinungen. Die Täterin soll laut Beschreibung der 30-Jährigen etwa 1,80 Meter groß sein und lockige blonde Haare haben. Die Polizei Buchloe bittet Zeugen, sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden: (08241) 9690-0.

Alle aktuellen Nachrichten aus Buchloe lesen Sie hier.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".