Jugendliche in Buchloe trägt Waffe mit sich herum

In Buchloe läuft eine 16-Jährige mit einer Waffe durch die Gegend. Was die Kontrolle der Polizei ergab.

18.04.2023 | Stand: 12:23 Uhr

In Buchloe ist eine 16-Jährige am Montagabend mit einer Waffe in der Hand durch die Gegend gelaufen. Wie die Polizei mitteilt, entdeckten Beamte die Jugendliche bei einer Streifenfahrt im Bereich der Bahnhofstraße.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Softairpistole handelte, die mittels Federdruck Rundkugeln schießen kann. Da die Pistole täuschend echt aussieht, verbietet das Waffengesetz laut Polizei, diese zu führen. Die Pistole wurde sichergestellt. Die Jugendliche und ihr 26-jähriger Begleiter, dem die Waffe gehört, erhalten nun eine Bußgeldanzeige.

