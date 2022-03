Buchloe: Junge Union informiert über Spenden für Ukraine

Die Ortsverbände der Jungen Union informieren über die Aktion „Helden Helfen“, die Ausrüstung für Ukrainer organisiert.

19.03.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Ortsverbände Ostallgäu und Buchloe der Jungen Union (JU) beteiligten sich an der „Operation Helden Helfen“. Im Rahmen dieser Aktion können Helferinnen und Helfer über einen Onlineshop Ausrüstungsgegenstände – wie Schutzwesten, Kälteschutzjacken, Tarnnetze oder Verbandsmaterial – bestellen.

"Helden Helfen": Junge Union transportiert Hilfsgüter in die Ukraine

Die JU Deutschland sammelt die Hilfsgüter und organisiert dann den Transport in die Ukraine. Mehrere Stunden lang verteilten die Mitglieder der JU Ortsverbände an einem Stand vor dem Buchloer Feneberg Flyer und informierten über die Aktion. „Mich freut es sehr, dass wir persönlich an unserem Infostand auch die große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung erfahren konnten, die sich in den letzten Wochen schon so breit abzeichnete“, sagt JU-Kreisvorsitzender Marco Kögl.

Die erste Lieferung der Aktion „Helden Helfen“, so schreibt der Kreisverband in einer Pressemitteilung, wurde vom Bundesvorsitzenden der Junge Union, Tilman Kuban, bis in die Ukraine begleitet. Vitali Klitschko, Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, ließ nach Erhalt seine Dankbarkeit mitteilen. Die gespendeten Hilfsgüter seien sofort an die Menschen verteilt worden, die ihre Heimat verteidigen.

