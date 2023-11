Kinder gehen mit der Stadtkapelle auf musikalische Reise

Beim Sitzkissenkonzert lauschen Kinder der Buchloer Stadtkapelle gespannt – und wechseln zum Schluss sogar die Perspektive.

22.11.2023 | Stand: 13:00 Uhr

Beim Sitzkissenkonzert der Stadtkapelle Buchloe war für Kinder und ihre Eltern wieder einiges geboten. Bei Popcorn und Getränken hörten die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer Stücke aus dem Programm der Jahresschlusskonzerte der Stadtkapelle.

Sitzkissenkonzert bringt Zuhörer ins All, nach Schottland und ins Land der Drachen

Nach einem Eröffnungsmarsch durften sich die Kinder für kurze Zeit wie Astronauten fühlen und mit der „Fanfare Hayabusa“ – eine Anspielung auf die japanische Raumsonde – musikalisch ins All fliegen. Ihre Reise führte sie weiter nach Schottland zu den weichen Klängen von „Hymn of the Highlands“. Bei „How to train your dragon“ nahm die Stadtkapelle die Kinder dann mit ins Land der Drachen. Zur Einstimmung auf das Stück erzählte Dirigent und Musikpädagoge Stefan Reggel dem Nachwuchspublikum von dem jungen Hicks und seiner besonderen Freundschaft zu dem Drachen Ohnezahn.

Zum Schluss folgte ein Medley mit verschiedenen Stücken von Frank Sinatra. Dabei wurden die Kinder dank der verteilten Schüttel-Eier selbst zu Musikern. Gegen Ende des Stücks kam allerdings kurz Verwirrung auf: Spielte der Solist Rainer Rakoczy da etwa die Melodie von „Hänschen klein“? Nach einer kleinen Unterbrechung klärte sich jedoch auf, dass sich wohl ein Fehler in der Notenausgabe eingeschlichen haben musste und das Orchester konnte wie geplant mit den Klängen von „My Way“ fortfahren.

Kinder nehmen in den Reihen der Buchloer Stadtkapelle Platz

Die besonders Mutigen aus dem Publikum konnten für jeweils ein Stück die Perspektive wechseln und Stefan Reggel auch mal von vorn beim Dirigieren beobachten – auf freien Stühlen zwischen den Musikerinnen und Musikern.

Die vorgestellten Werke spielt die Stadtkapelle wieder zusammen mit weiteren Stücken bei ihren Jahresschlusskonzerten am Samstag, 25. November, um 20 Uhr und am Sonntag, 26. November, um 19 Uhr in der Mittelschule Buchloe.

