Schon an der Kapazitätsgrenze? Buchloer Kinderarzt sehr gefragt

Gleich nach der Eröffnung der Kinderarztpraxis in Buchloe war der Andrang groß - auch aus dem Umkreis. Für Buchloer Familien gibt es aber gute Nachrichten.

01.07.2023 | Stand: 05:12 Uhr

Der Bedarf nach einem Kinderarzt war in Buchloe so groß, dass die Praxis langsam an die Kapazitätsgrenze stößt. Das teilte Bürgermeister Robert Pöschl in der Bürgerversammlung am Donnerstagabend mit.

Buchloer Familien werden in der Kinderarztpraxis in Buchloe nicht abgelehnt

Andreas Daudt, der in dem neuen medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) für Kinder- und Jugendmedizin in Buchloe praktiziert, gibt aber Entwarnung: Buchloer Familien werden weiterhin angenommen. Keine U3 abzulehnen, sei eine klare Anweisung. „Wir werden oft von weiter weg angefragt, als ursprünglich gedacht“, sagt Kinderarzt Daudt. Gerade in Memmingen und Mindelheim sei der Bedarf offensichtlich groß.

Mit betroffenen Familien werde besprochen, warum sie in die Praxis nach Buchloe möchten – immerhin sei die weite Anreise unpraktisch. Nach der Schließung einer Praxis in Kaufbeuren seien auch von dort einige Kinder und Jugendliche übernommen worden – aber nur begrenzt auf das, was das Team um Andreas Daudt leisten kann. „Der eine oder andere Kinderarzt mehr wäre sicher nicht arbeitslos“, sagt Daudt bezogen auf die Region.

Mit der neuen Praxis sollte eine medizinische Versorgungslücke in Buchloe geschlossen werden

Generell bevorzuge er neue Patientinnen und Patienten aus der nahen Umgebung. Immerhin fuße die Eröffnung der Praxis auf der Idee, die „lokale Versorgung zu verbessern.“ Nach fast zehn Jahren ohne Kinderarzt hat am 2. Mai die Fachpraxis, die im nördlichen Anbau des Krankenhauses St. Josef angesiedelt ist, ihre Türen geöffnet. Dort praktiziert auch Kinder- und Kinder und Jugendpsychiater Christian Jung, Dr. Volkmar Reschke leitet das MVZ. Die neue Praxis sei wenige Wochen nach der Eröffnung noch in der Anlaufphase. Dass von Anfang an so viele Anmeldungen eingingen, habe Daudt nicht überrascht – es sei klar kommuniziert worden, dass der Bedarf groß ist.

