„Kirchenmusik zum Verweilen“ in Buchloe

Osteuropäische Klangwelten sind bei der „Kirchenmusik zum Verweilen“ in der Buchloer Stadtpfarrkirche zu hören. Auch frischere Klangfarben gehören zum Programm.

18.10.2023 | Stand: 04:30 Uhr

„Kirchenmusik zum Verweilen“ lautete das Motto am Abend des Kirchweihsonntags in der Buchloer Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Dabei standen die Gottesmutter Maria, osteuropäische sakrale Klangwelten sowie das Akkordeon im Mittelpunkt.

Kirchenmusikerin Margit Sedlmair hatte zusammen mit weiteren Musikern besonders in der ersten Konzerthälfte unter dem Motto „Osteuropäische Marienbilder“ ein interessantes, auch modern-spröderen Klängen zugewandtes Konzept-Programm zusammengestellt.

Viele Zuhörer am Kirchweihsonntag in Buchloe

Es spannte den Bogen von Rachmaninoff über Janacek und Ivan Zajc (1832 bis 1914) bis zum Finnen Einojuhani Rautavaara (1928 bis 2016). Erfreulich viele Zuhörer fanden den Weg in die Stadtpfarrkirche, wo Pfarrer Dieter Zitzler in seiner Begrüßung die doppelte Ausrichtung des Kirchenraumes betonte: einerseits als Raum für den Gottesdienst, aber auch als (Klang-)Raum zum Verweilen.

Bereichert wurde das etwa einstündige Konzert durch zwei Textbeiträge. Zitzler rezitierte einen fiktiven Brief an Maria; dies vor dem Hintergrund, wie man sie sich wohl vorstellen könnte – mit welchen Eigenschaften sie auch immer ausgezeichnet war; und wie sie ganz konkret als Mensch unter anderen Menschen gewesen sein mag. Mesnerin Sabine Horn trug zeitgemäße, moderne Betrachtungen zum Rosenkranz-Gebet vor.

Sologesang und Akkordeon im Mittelpunkt

Musikalisch standen im ersten, den „Osteuropäischen Marienbildern“ gewidmeten Konzertblock, Sologesang von Lenka Senajová (Sopran) und der Sound des Akkordeons im Mittelpunkt. Es spielte Susanne Holm zu „V spustiom kostoliku“ („In einer verlassenen Kirche“). Ergänzt wurde ihr Akkordeonspiel durch die zurückhaltenden, zu „verwaisten Orten“ gut passenden Klängen der Gitarre (ebenfalls Lenka Senajová).

Es folgten das „Ave Maria“ von Sergej Rachmaninoff (1873 bis 1943), „Die Friedeker Muttergottes“ von Leos Janacek (1854 bis 1928) für Akkordeon sowie das „Ave Maris Stella“ für Sopran und Akkordeon des im habsburgerischen Kaiserreich aufgewachsenen und im kroatischen Zagreb gestorbenen (1832 bis 1914) Ivan Zajc.

Große Tiefe und Innigkeit zeichnen die Musik aus

Zu hören war auch das verhalten „moderne“ – nur sporadisch durch harsche Einwürfe in seiner grundlegend meditativen Stimmung unterbrochene – „Die Schwarze Madonna von Blakernaya“ für Akkordeon von Rautavaara. Das Werk verbindet – wenn auch in verschiedenen Ausprägungen – die Charakteristik einer gesamt-slawischen, orthodox geprägten Kirchenmusik: Sie ist gekennzeichnet durch eine warme, oft von schlichter, aber unmittelbar das Herz berührender Melodik. Große Tiefe und Innigkeit einer positiv verstandenen Frömmigkeit zeichnen diese Musik zudem aus.

Andere, vielleicht frischere Klangfarben prägten den zweiten Konzertteil. Dieser reichte von bekannten und unbekannten Melodien angloamerikanisch-irischer Folksongs über Sacro-Pop bis zum Neuen Geistlichen Lied. Hier sorgten Barbara Opitsch (Querflöte), Margit Sedlmair (Orgel und E-Piano) sowie das Vokal-Terzett aus Lenka Senajová (Sopran), Marion Penzel (Alt) und Sebastian Otte (Tenor) in verschiedenen Besetzungen dafür, dass man teilweise in betörend-meditative, manchmal in fetzig-appellative Klangwelten eintauchen konnte.

Möglich war dies etwa in „The Battle of Kinsale“ (Phil Counter), in „Pie Jesu“ von Andrew Lloyd Webber, „Ashokan Farewell“ von Jay Ungar oder bei den Traditionals „Amazing Grace“ sowie „Danny Boy“, der Rutter-Satz „I Will Sing With the Spirit“ oder bei den Liedern „Du hast Leid und Not gebannt“ und „Einen neuen Aufbruch wagen“ als Schluss-Nummern.

