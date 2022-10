Buchloe: Kirchweihmarkt lockt Besuchermassen an

Bei herrlichem Herbstwetter flanieren Besuchermassen die Buchloer Bahnhofstraße entlang und stöbern sich durch die Stände der 120 Fieranten. Das ist geboten.

16.10.2022 | Stand: 12:13 Uhr

Wer am Sonntag in Richtung Buchloe fuhr, kam an den Hinweisschildern nicht vorbei: Marktsonntag, Ortsdurchfahrt gesperrt. Nach der Corona-Pause breitete sich der Kirchweihmarkt wieder zwischen Bahnhof und Rathaus auf der Buchloer Bahnhofstraße aus. Zurück am angestammten Platz und belohnt mit herrlichem Herbstwetter lockte er massenhaft Besucher in die Gennachstadt.

Bilderstrecke

Der Buchloer Kirchweihmarkt lockt Besuchermassen auf die Bahnhofstraße

1 von 6 2 von 6 3 von 6 4 von 6 5 von 6 6 von 6 Weihnachtsdeko aus Holz, Ledertaschen und kulinarische Schmankerl wie Bratwurstsemmeln und gebrannte Mandeln locken Besucherinnen und Besucher bei schönstem Herbstwetter nach Buchloe. Impressionen vom beliebten Kirchweihmarkt. Bild: Alexandra Hartmann Weihnachtsdeko aus Holz, Ledertaschen und kulinarische Schmankerl wie Bratwurstsemmeln und gebrannte Mandeln locken Besucherinnen und Besucher bei schönstem Herbstwetter nach Buchloe. Impressionen vom beliebten Kirchweihmarkt. Bild: Alexandra Hartmann 1 von 6 Bild: Alexandra Hartmann Bild: Alexandra Hartmann

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".