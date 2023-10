Kirchweihmarkt in Buchloe - die Suche nach der perfekten gebrannten Mandel

Tausende Besucher trotzen am Sonntag dem Regen. Gewappnet mit Schirm und Kapuze kamen sie zum Kirchweihmarkt nach Buchloe. Was macht den Markt so besonders?

15.10.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Wenn die Wege und Gassen hin zur Bahnhofstraße wieder zugeparkt sind und die Luft in der Innenstadt nach Bratwurst und Mandeln riecht, kann das nur eins bedeuten: Es ist Marktsonntag in Buchloe. Seit Jahrzehnten ist der Kirchweihmarkt eine feste Instanz. Tausende Besucherinnen und Besucher strömen dann in die Gennachstadt, um sich den Bauch mit Magenbrot vollzuschlagen, sich mit Lederwaren einzudecken oder über die neusten Trends in Sachen Staubsauger oder Herbstmode schlau zu machen. So – trotz einiger Regenschauer – auch am vergangenen Sonntag wieder. Doch was macht den Charme des Marktes aus?

