Buchloe kommt beim Bauen nicht nach - Container sollen helfen

Der Bedarf an Kinderbetreuung in Buchloe steigt. Container sollen nun neben der Kita Gennachspatzen und an der Meinrad-Spieß-Grundschule Abhilfe schaffen.

05.03.2023 | Stand: 17:49 Uhr

Die Planungen für die Kita in Honsolgen sind noch nicht abgeschlossen, schon muss die nächste Lösung her. Bei den Kindergartenplätzen bewegt sich die Stadt Buchloe nahezu auf Kante, wie Kämmerer Peter Martin in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses mitteilte. Und auch die Nachfrage nach Mittagsbetreuung in der Schule wächst. Da schnelle Lösungen gefragt sind, sollen Container Abhilfe schaffen.

