Ein Wochenende voll Blasmusik in Buchloe

Die Stadtkapelle Buchloe kann sich endlich wieder mit fast allen Gruppen präsentieren: von den drei Nachwuchsformationen über die Bigband bis zur Stammkapelle.

21.04.2022 | Stand: 05:01 Uhr

Lange hat das Publikum warten müssen, bis es wieder „richtige“ Konzerte gibt. Nun ist auch die Stadtkapelle Buchloe aus der Corona-Zwangspause erwacht und präsentierte sich – nach nur kurzer Probenphase in Präsenz – ein Wochenende lang mit allen Formationen außer dem Spielmannszug in der Aula der Buchloer Mittelschule. Und es war deutlich spürbar, wie sehr die Musiker, aber auch das Publikum diesem Moment entgegengefiebert hatten.

Nachwuchsformationen des Musikvereins präsentieren sich

Zunächst präsentierten sich die drei Nachwuchsformationen des Musikvereins: Ihren ersten öffentlichen und mehr als respektablen Auftritt hatte die im Herbst neu gegründete Erwachsenen-Bläserklasse unter Leitung von Markus Merk. Jugendliche und Erwachsene, Neu-, Wiederein- und auch Umsteiger spielten ein wirklich stilistisch vielseitiges Programm und zeigten, was in einem halben Jahr möglich ist. Lücken in einer möglichst ausgewogenen Besetzung wurden unkompliziert von den „alten Hasen“ aus der Stammkapelle aufgefüllt – wie danach beim Vororchester und der Jugendkapelle Buchloe-Lindenberg ebenfalls.

Vororchester der Stadtkapelle Buchloe unter Leitung von Jürgen Hermann Bild: Lucia Buch

Gut aufgestellt zeigte sich anschließend auch das Vororchester unter Leitung von Jürgen Herrmann: Hier musizieren junge Blasmusiker, die der auf zwei Jahre angelegten „normalen“ Bläserklasse in Kooperation von Mittelschule und Gymnasium inzwischen entwachsen sind und die Aufnahme in die Jugendkapelle anstreben. Titel wie „Heigh Ho“, ein einfühlsam gespieltes schottisches Medley namens „Gatherin the glen“ oder der Musical-Evergreen „Supercalifragilisticexpialigetisch“ zeigten, dass die Nachwuchsmusiker auf einem sehr guten Weg sind.

Jugendkapelle Buchloe-Lindenberg begeistert Zuhörer

Das Gleiche galt, vom Niveau her noch eine Stufe höher, für die Jugendkapelle Buchloe-Lindenberg unter Leitung von Lisa Böck, die besonders mit den nostalgischen „Highlights aus Grease“ und dem spannungsgeladenen Film-Soundtrack „Mission Impossible“ gefiel. Alle drei Nachwuchsformationen intonierten gemeinsam das bekannte langsame Thema aus Elgars „Pomp and Circumstance“ und ein Hauch von „Last Night of the Proms“ wehte durch die Aula der Buchloer Mittelschule.

Weiter ging es mit der Big Band der Stadtkapelle unter Leitung von Herrmann. Auch dieser bewährte Ableger der Stadtkapelle spielte, als hätte es Corona nie gegeben. Besondere Höhepunkte waren die Auftritte der beiden Gesangssolisten: Andreas Weinbuch als durchaus veritables Elvis-Double und vor allem die Saxofonistin Isabel Oster, die mit Charme und ihrer sehr geschmeidigen und wandlungsfähigen Stimme das Auditorium in den Bann zog.

Stadtkapelle Buchloe nach nur sechs Proben

Und zuletzt trat die Stadtkapelle unter Leitung von Stefan Reggel auf und präsentierte nach nur sechs Proben beeindruckende, konzentrierte und ebenso begeistert wie begeisternd gespielte 90 Minuten Blasmusik. Und es war „für jeden etwas dabei“, wie Moderatorin Sylvia Gruber anmerkte: Farbenreich erklang „Appalachian Ouverture“, feierlich und ohrwurmverdächtig „Highland Cathedral“ und schließlich „Spirit of ´69“. Angesichts des Krieges in der Ukraine war „Give us Peace“ (Dona nobis pacem) mit zwei schönen dezentral gespielten Trompetensoli von Monika Götzfried und Rainer Rakoczy die angemessene Zugabe. Auch die Hälfte der Spendeneinnahmen aus allen drei Konzerten werden – so Jürgen Herrmann – über Humedica den Kriegsopfern zukommen.

