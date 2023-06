Das ist bei der "Langen Sommernacht" in Buchloe geboten

Die Bahnhofstraße in Buchloe verwandelt sich bei der „Langen Sommernacht“ wieder in eine Flaniermeile. Was der Gewerbeverein heuer alles auf die Beine stellt.

27.06.2023 | Stand: 13:15 Uhr

Abends, wenn die Temperaturen langsam sinken, kocht im Buchloer Stadtzentrum am Freitag, 30. Juni, die Shoppinglaune hoch. Der Gewerbeverein veranstaltet wieder die „Lange Sommernacht“, bei der die Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet haben. Obendrein können Besucherinnen und Besucher an Ständen stöbern und sich durch das kulinarische Angebot probieren, den musikalischen Auftritten lauschen oder sich gedanklich beim Kamelreiten in die Sahara beamen.

Damit die Händler, Gastronominnen, Vereine und Künstler genügend Zeit und Platz für den Aufbau haben, wird das Buchloer Zentrum nachmittags ab 15 Uhr für den Verkehr gesperrt. „Wir bitten die Anwohner ganz herzlich, das zu akzeptieren“, sagt Karin Gärtner. Sie ist Abteilungsleiterin für den Einzelhandel beim Gewerbeverein und seit Jahren mit der Organisation des Events betraut. In der Vergangenheit seien leider schon Straßenabsperrungen zur Seite geräumt worden – das mache den Veranstaltern die Arbeit schwer. Bis 22 Uhr kann dann nach Lust und Laune geshoppt und geschlemmt werden – so lange gilt auch die Ausschankgenehmigung an den Ständen.

Lange Sommernacht 2023 in Buchloe: Öffnungszeiten der Gschäfte verlängert

„Die allermeisten Einzelhändler machen mit und lassen ihre Geschäfte für die Shoppingnacht länger geöffnet“, sagt Gärtner. Heuer gebe es sogar mehr Aussteller als 2019 vor der Corona-Pandemie. „Da sind wir schon zufrieden“, sagt die Organisatorin. Neu sei, dass die Kunsthandwerker – es werden Bilder, Keramik, Schlüsselanhänger und mehr verkauft – sich nicht entlang der Bahnhofstraße verteilen, sondern gemeinsam an einem Platz in der Hindenburgstraße zu finden sind.

Ansonsten entdecken Gäste an der Flaniermeile den gewohnten, bunten Mix aus Angeboten: Vom gestrickten Strumpf bis zum Pesto, von Softeis aus dem VW Bulli bis zu Antipasti von Horns Wiesn Haisla. Kinder werden beim Torwandschießen vor dem Modehaus Stammel oder beim Ritt auf einem Kamel unterhalten. Sie können sich auch schminken oder ein Kindertattoo verpassen lassen.

Vor dem Ege-Imbiss sammelt Betreiberin Güldane Demir wieder mit dem Verkauf von Kaffee, Kuchen und türkischen Spezialitäten für Erdbebenopfer in der Türkei. Dabei bekommt sie Unterstützung von Freunden und Stammkundinnen, die sogar Kuchen für die „Lange Sommernacht“ beisteuern. Im August fliegt Demir wieder in die Türkei, um sich selbst ein Bild zu machen und die Spenden direkt an betroffene Familien zu verteilen. Bei der ersten Aktion sind so 11.000 Euro zusammengekommen. „Es ist immer noch schwierig“, sagt die Buchloerin mit türkischen Wurzeln über die Lage in den Regionen, die das verheerende Erdbeben erschüttert hat.

Programm beim Abschluss am Stadtsaal Buchloe mit

Wenn sich die Öffnungszeiten dem Ende zuneigen, sollten sich die Besucher sputen: Um 22 Uhr beginnt die Abschlussveranstaltung vor dem Stadtsaal, an der die Etosha Elephants beteiligt sind und die Big Band der Stadtkapelle auftritt. Bei der Feuershow der Türkheimer Gaukler-Gruppe Acrobatica Fantastica um 22.30 Uhr geht es dann nochmals richtig heiß her – ebenso wie an der Getränkeausgabe, wo der Ausschank im Rahmen der Abschlussveranstaltung bis 1 Uhr genehmigt ist.

In der Vergangenheit war die Feuershow immer zwischendurch eingetaktet. Heuer setze sie einen fulminanten Schlusspunkt. Dafür habe sich der Gewerbeverein nach langer Diskussion entschieden – auch, weil die Show in der Dunkelheit besser wirkt und die Händler sie so ebenfalls besuchen können. Das alles umrahme das Event, im Fokus stehe jedoch das Einkaufen bei lokalen Akteuren.

Eine Alternative für schlechtes Wetter gebe es nicht – die Einkaufsnacht findet auch bei Regen statt. „Wir hoffen auf gutes Wetter“, sagt Karin Gärtner und fügt an, dass sie bisher einen guten Draht nach oben gehabt habe.

