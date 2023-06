Langer Prozessionszug auf kurzer Reise durch Buchloe

Die gestraffte Fronleichnamsprozession vom Kirchparkplatz zum Immleplatz kommt bei Buchloern offenbar gut an. Wie die Verbindung zum Seniorenheim erhalten wird.

08.06.2023 | Stand: 13:33 Uhr

Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich Buchloer Katholiken Donnerstagvormittag am Parkplatz der Hoffnungskirche unter freiem Himmel, um Fronleichnam zu feiern. Dabei erlebte das Hochfest heuer eine Neuauflage: Die Prozession wurde gekürzt, der Zug ging nur noch vom Kirchparkplatz zum Altar am Immleplatz – das kam offensichtlich gut an.

Lange Prozession zu Fronleichnam war älteren Buchloern zu beschwerlich

Die Straffung der Strecke war die Reaktion des Pfarrgemeinderats auf Rückmeldungen älterer Menschen, dass die lange Route über das Seniorenheim zu beschwerlich sei. „Es soll keine Last sein, sondern ein Fest, das Freude macht“, sagte Stadtpfarrer Dieter Zitzler im Vorfeld auf Nachfrage unserer Redaktion.

Und das hat es den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern offenbar. Eine 80-jährige Buchloerin berichtete, dass sie heuer zum ersten Mal mit dem Rollator bei der Prozession mitgelaufen sei. „Das ganze Stück hätte ich vielleicht nicht geschafft“, sagte sie. Daher komme ihr die kürzere Route sehr entgegen. „Es ist mir wichtig, dass ich überhaupt mit kann“, betonte die Seniorin. In der langen Schlange vom Kirchparkplatz zum Immleplatz fanden sich noch mehr Menschen ein mit Gehhilfe, aber auch Eltern mit kleineren Kindern und Kinderwagen.

Neben ihnen freuten sich auch Fahnen- und Himmelträger über den kürzeren Weg sowie die Freiwillige Feuerwehr, die die Straßen sperrte und die Stadtkapelle, die für die musikalische Begleitung sorgte. Ihnen und allen Mitwirkenden danke Zitzler und verwies darauf, dass es in der Urlaubszeit nicht leicht sei, Helfer zu finden.

Bewohner des Seniorenheims bekommen gesegnetes Brot

Das Buchloer Senioren- und Pflegeheim wird auf der kürzeren Route nicht mehr angesteuert. Dafür kamen einige Bewohnerinnen und Bewohner zum Altar am Immleplatz, wo Sitzgelegenheiten im Schatten für sie aufgebaut wurden. Das freute Stadtpfarrer Dieter Zitzler besonders, der Brote segnete und sie den Bewohnern überreichte.

Der Altar am Buchloer Immleplatz war die Endstation der Prozession. Bild: Alexandra Hartmann

Wer möchte, könne mit zurück zur Kirche kommen, sagte Zitzler abschließend – ansonsten ende die Veranstaltung am Immleplatz. Bevor die Gottesdienstbesucher den Heimweg antraten, fiel dem Pfarrer noch ein Manko am neuen Ablauf auf: Die verteilten Liederzettel sollten irgendwie ihren Weg zurück in das Gotteshaus finden. Die Ministranten drehten eine Runde und sammelten die Hefte ein.

