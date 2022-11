LEW muss nach Stromausfall in Buchloe Kabel austauschen

LEW erneuert nach Stromausfall meterweise defekte Kabel in Buchloe. Die Baustelle wird mehrere Wochen dauern, doch Stromkunden sollen davon nichts merken.

16.11.2022 | Stand: 05:02 Uhr

Der Stromausfall in Buchloe am vergangenen Mittwochnachmittag hält LEW weiter auf Trab. Der Stromversorger muss nun drei Kabel des 20 Kilovolt (kV) Mittelspannungsnetzes im südlichen Buchloer Stadtgebiet erneuern, wie Unternehmenssprecher Ingo Butters mitteilte.

Stromkabel Am Hohen Weg in Buchloe getauscht

Am Dienstag wurde im Bereich des Hohen Wegs ein etwa 110 Meter langer Abschnitt ausgetauscht. „Da die Stromkabel in der Erde verlaufen, müssen Tiefbauarbeiten durchgeführt werden“, erklärte Butters. In der kommenden Woche wird ein weiterer Leitungsabschnitt dieses Kabels erneuert.

Am Mittwoch beginnen die Arbeiten in der Volkmar-von-Kemnat-Straße. Dort werden zwei Mittelspannungskabel auf einer Länge von mehreren hundert Metern ausgetauscht. Verteilnetze mit einer Spannung zwischen 10 und 20 kV verbinden üblicherweise kleiner Ortschaften miteinander. Die Arbeiten werden mehrere Wochen dauern.

Bei der Baustelle ist mit Einschränkungen zu rechnen, Straßen werden jedoch nicht gesperrt

Im direkten Baustellenbereich werde es zu Einschränkungen auf einer Straßenseite kommen, eine Straßensperrung sei jedoch nicht notwendig. „Die Stromversorgung ist für die Dauer der Arbeiten über andere Leitungen sichergestellt“, sagte der Unternehmenssprecher. Stromkunden sollten daher von den Arbeiten nichts merken.

Diese wurden notwendig, da nach der Störung in der vergangenen Woche an den drei Kabeln Schäden festgestellt wurden. Auslöser für den Stromausfall in etwa 1500 Buchloer Haushalten war ein technischer Defekt an einem Kabel des Mittelspannungsnetzes im Bereich der Volkmar-von-Kemnat-Straße. „Die genaue Ursache für den Defekt lässt sich nicht mehr rekonstruieren“, teilte Butters mit. Denkbar sei, dass das Kabel bereits vorher beschädigt wurde, es bisher jedoch zu keinem Ausfall kam.

LEW rechnet mit Kosten im sechsstelligen Bereich

Die Reparatur an den beiden anderen Leitungsabschnitten sei notwendig, da es durch den Stromausfall kurzzeitig zu höheren Auslastungen auf anderen Leitungsabschnitten gekommen ist. So etwas könne auf angrenzenden Kabeln sogenannte Folgefehler auslösen – wie nun in Buchloe. Die Kosten für die Reparaturen sollen einer ersten Schätzung zufolge den sechsstelligen Bereich erreichen.

