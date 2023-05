In Buchloe hat ein Mann einen prallgefüllten Geldbeutel gefunden. Er erwies sich als ehrlicher Finder und brachte ihn zur Polizei.

05.05.2023 | Stand: 12:37 Uhr

Ein Mann aus Lamerdingen hat sich als ehrlicher Finder erwiesen. Der 58-Jährige hatte laut Polizei am Donnerstagvormittag in Buchloe einen Geldbeutel, gefüllt mit einem Betrag in dreistelliger Höhe, gefunden.

Ehrlicher Finder in Buchloe - 75-Jähriger freut sich über wiedergefundenes Portemonnaie

Der Mann brachte den Fund "schnurstracks" zur Polizei. Die Beamten ermittelten den Verlierer - der 75-jährige Buchloer freute sich über sein wiedergefundenes Portemonnaie.

