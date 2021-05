Ein Mann findet in seinem Stadel in Buchloe ein ausgeschlachtetes Auto. Doch wie kam es dort hin?

31.05.2021 | Stand: 13:40 Uhr

Ein Mann hat in seinem Stadel an der Wiedergeltinger Straße in Buchloe ein ausgeschlachtetes Auto gefunden. Wie es dort hin kam, ist laut Polizei nicht bekannt. Nun wollen die Beamten anhand der Fahrzeugnummer und den Gegenständen im Auto den Verantwortlichen ermitteln.

Vor Kurzem fand die Polizei einen gestohlenen BMW in einem Tobel am Grünten.