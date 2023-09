Der 38- Jährige war stark alkoholisiert und warf mit Gegenständen um sich. Die Beamten nahmen ihn fest.

11.09.2023 | Stand: 13:50 Uhr

Ein 38- Jähriger hat am Samstagabend, 9. September am Bahnhofsvorplatz in Buchloe randaliert. Nach Angaben der Polizei zufolge warf er Stühle umher und schlug auf geparkte Pkws ein.

Betrunkener randaliert in Buchloe

Auch Polizeibeamte konnten den offensichtlich stark alkoholisierten Mann nicht beruhigen und erteilten einen Platzverweis. Diesen ignorierte der Mann. Letztlich wurde er für eine Nacht in Gewahrsam genommen. Ein Sachschaden wurde bisher nicht errechnet.