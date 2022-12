In Buchloe hat sich ein Mann bei einem Sturz auf seiner Terrasse verletzt. Er betrat die eisglatte Fläche barfuß und stürzte Kopf voraus.

19.12.2022 | Stand: 13:17 Uhr

Weil er barfuß auf einer eisglatten Terrasse ausgerutscht ist, hat sich ein Mann in Buchloe am Wochenende verletzt.

Der 55-Jährige trat laut Polizei am Samstagnachmittag auf die Terrasse, rutschte aus und stürzte - mit dem Gesicht voran - in einen Busch. Dabei bohrte sich ein kleiner Ast in die Backe des Mannes. Er verletzte sich zudem am Knie.

Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

