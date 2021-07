22-Jähriger fällt auf Betrüger in den sozialen Medien rein und verliert 5.000 Euro

Ein Unbekannter will einem 22-Jährigen zwei Millionen Euro geben, die er an Bedürftige spenden soll. Das Geld bekommt er nicht, dafür zahlt er aber 5.000 Euro.

Ein 22-jähriger Zuwanderer aus Afghanistan ist in Buchloe um 5.000 Euro betrogen worden. Der 22-Jährige war zunächst über Instagram und später über WhatsApp von einem Unbekannten mit einer britischen Rufnummer angeschrieben worden, wie die Polizei berichtet. Dieser gab an, dass er im Sterben liegen und gerne zwei Millionen verschenken würde. Diese Millionen solle der Afghane an Witwen und Kinder aus seiner Heimat verteilen. Die ganze Geschichte wurde mit aus dem Internet kopierten Bildern einer Frau im Krankenhaus ausgeschmückt.

22-Jähriger fällt auf Internetbetrüger rein und verliert 5.000 Euro

Nachdem der 22-Jährige auf die Geschichte einging, meldeten sich dann laut Polizei ein „Agent“ und ein „Transportunternehmer“ bei ihm. Diese erklärten, dass er zunächst die Zoll- und Transportgebühren bezahlen müsse, um an die Millionen zu können. Der der junge Mann lieh sich von zahlreichen anderen Flüchtlingen und Asylbewerbern Geld und überwies letztlich für den Erhalt der zwei Millionen zunächst insgesamt 5.090 Euro an „Transport- und Zollgebühren“ auf zwei Konten einer deutschen Großbank. Die versprochenen zwei Millionen Euro erhielt er jedoch nicht.

Wie in derartigen Fällen üblich, dürften die 5.000 Euro bereits ins Ausland transferiert und die Kontoinhaber nicht greifbar sein. Möglicherwiese können weitere Betrugshandlungen verhindert werden, da durch die Sofortmeldung der Polizei beide Konten sofort gesperrt wurden. Die Polizei bittet bei derartigen Verspechen, die oft auch als Gewinnversprechen die Menschen erreichen, den gesunden Menschenverstand einzuschalten und sich zu fragen, warum die Gebühren nicht von der zu erwartenden Summe abgezogen werden können.

