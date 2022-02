Mantrailer-Hund spürt Geldscheine beim Training in Buchloe auf - Herrchen übergibt sie der Polizei

Ein Mantrailer-Hund hat am Mittwoch beim Training in Buchloe Geld aufgespürt. Sein Besitzer ergab die Geldscheine der Polizei.

14.02.2022 | Stand: 13:02 Uhr

Eine gute Spürnase hat vergangenen Mittwoch ein Mantrailer-Hund in Buchloe bewiesen. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Er und sein Herrchen aus Stöttwang hatten am Mittwoch im Bereich der Alois-Reiner-Straße in Buchloe trainiert. Dabei spürte der Hund mehrere Geldscheine auf.

Der Hundebesitzer sammelte die Scheine ein und gab sie unverzüglich bei der Polizei ab. Das Geld wurde zwischenzeitlich an das Fundbüro der Verwaltungsgemeinschaft Buchloe weitergegeben. Wer die Scheine verloren hat, kann sich dort melden.

