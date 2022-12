Schüler entwickeln einen digitalen Stadtführer für Buchloe

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Buchloe gestalten einen City Guide. Der digitale Stadtführer soll dazu einladen, die Gennachstadt zu erkunden.

20.12.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Was gibt es in Buchloe eigentlich alles zu entdecken? Diese Frage hat elf Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums in den vergangenen eineinhalb Jahren beschäftigt. Gemeinsam haben sie zusammen im Rahmen eines Seminars unter der Leitung von Schulleiterin Angela Bogner den Buchloer City Guide – einen digitalen Stadtführer – entwickelt. Dieser soll Antworten auf die Frage liefern.

