Probealarm überhört: In Buchloe heulen die Sirenen zu leise

Am bundesweiten Warntags testet die Feuerwehr neue mobile Anlagen – doch die Bevölkerung bekommt davon wenig mit. Warum Buchloe neue feste Sirenen braucht.

08.12.2022 | Stand: 17:27 Uhr

Vormittags, 11 Uhr in Buchloe: An der Neuen Mitte herrscht geschäftiges Treiben, die Leute gehen wie üblich ihrer Wege – völlig unbeeindruckt vom bundesweiten Warntag.

Bei manchen bimmelt vielleicht das Handy und über Cell Broadcast ploppt eine Probewarnung auf dem Bildschirm auf. Bei anderen meldet sich eine der Warn-Apps, bei vielen passiert jedoch schlichtweg nichts. Und auch die neuen mobilen Warnanlagen, die die Freiwillige Feuerwehr im Zuge des Aktionstags in Buchloe testet, erregen wenig Aufmerksamkeit – vielmehr sind deren Signale im Stadtzentrum kaum vernehmbar.

Buchloer Feuerwehr hat zwei neue mobile Warnanlagen bekommen

Die zwei mobilen Warnanlagen hat die Feuerwehr erst vor Kurzem bekommen. Es handelt sich um einen Lautsprecher samt Technik-Kasten, über den unterschiedliche Meldungen abgespielt werden können. „Man kann durch die Straßen fahren und die Leute warnen“, erklärt Kommandant Thomas Ogiermann.

Geeignet seien sie eher, das hat auch der fehlgeschlagene Warntag gezeigt, für die punktuelle Alarmierung – etwa falls irgendwo Gas austritt oder ein gefährliches Tier umherstreift. In unmittelbarer Nähe ist die Stimme aus dem Lautsprecher laut und deutlich. Auf die Distanz wird der Schall jedoch offensichtlich vom Lärm der Stadt übertönt.

Mobile Warnanlagen kein Ersatz für neue festinstallierte Sirenen in Buchloe

Der Warntag hat verdeutlicht: Ein Ersatz für funktionierende, festinstallierte Sirenen sind die mobilen Geräte für je 5000 Euro nicht. Damit alle Bewohnerinnen und Bewohner im Katastrophenfall den an- und abschwellenden Heulton vernehmen, bräuchte es fünf Anlagen auf städtischen Gebäuden, so die Erkenntnisse aus der Schallbemessung. Aktuell, so Ogiermann, gibt es zwei: beim Rathaus und am Ladehof. „Das reicht natürlich nicht aus“, sagt der Kommandant.

Zumal die zwei Exemplare Baujahr 1956 seien und mit Starkstrom betrieben werden – bei einem Stromausfall eher ungünstig. Nächstes Jahr sollen, wenn alles glatt läuft, neue Warnsirenen in Buchloe installiert werden. „Notstromversorgt und digital“, fügt Ogiermann an.

