Ensembles und Gäste in Lindenberg tauchen ein in Alte Musik

Wie vielfältig die Klänge aus dem 16. und 17. Jahrhundert sind, zeigen die Ensembles „Musica Aliter“ und „Concertino Castello Nuovo“ beim Konzert in Lindenberg.

21.09.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Wer im nördlichen Ostallgäu Alte Musik liebt, findet sich seit Jahren üblicherweise während der Sommerferien zur sonntäglichen Konzert-Reihe „Musik in St. Blasius“ in Kaufbeuren ein. Nun sind die Ferien vorbei, aber das Wetter und das Ambiente – eine reizvolle Kirche auf einem Berg nebst Fernsicht – passte beim Kirchenkonzert in der Lindenberger Kirche St. Georg und Wendelin absolut, um an eine Verlängerung der Kaufbeurer Blasiuskonzerte zu denken.

Konzert in Lindenberg: Blick auf Musik in ganz Europa geweitet

Und das Programm erst recht: Die miteinander verwobenen Ensembles „Musica Aliter“ – bis zu fünfstimmiger Gesang – sowie das Instrumentalensemble „Concertino Castello Nuovo“ zeigten dem Publikum etwa eine Stunde lang in verschiedenen Besetzungen die Vielfalt der Musik des vorwiegend 16. und 17. Jahrhunderts. Dabei erlebte man sowohl unterschiedliche musikalische Formen als auch regionale Länder-Schulen.

Die Sänger Cornelia Haug-Mayer (Sopran), Doris Steidele (Alt), Franz Mayer (Tenor/Moderation), Fabian Mayer (Bariton) und Robert Schneiderbauer (Bass) hatten zusammen mit den Instrumental-Trio Tobias Kraft (Gambe), Fabian Mayer (Barock-Violoncello) und Marianne Schiela (Knickhalslaute/Theorbe) den Blick auf das Musikleben in ganz Europa geweitet. Ein plausibler Ansatz, reisten Musiker und Komponisten damals häufig, um an den verschiedensten Fürstenhöfen zu arbeiten.

Musikalische Reise: von Deutschland über Italien nach England

Nach einleitenden Worten von Renate Jugl und Heidrun Fischer, die für den Lindenberger Pfarrgemeinderat das Publikum begrüßten, widmeten sich die Musiker im ersten Block dem Motto des Gotteslobs: zunächst in der deutschen Variante, vertreten durch den Satz „Lobt Gott getrost“ von Adam Gumpelzhaimer (1559 bis 1625), dann mit dem „Cantate Domino“ des Italieners Guiseppe Ottavio Pitoni (1657 bis 1743). Weiter ging es mit dem Blick nach England mit „Never weather-beaten sail“ von Thomas Campion (1567 bis 1620) sowie nach Frankreich in Form von zwei einsätzigen, spätbarocken Sonaten aus der Feder von Joseph Bodin de Boismortier (1689 bis 1755).

In diesen vier ersten Stücken des Programms zeigten die beiden Ensembles bereits ihre künstlerische Qualität, die das Konzert insgesamt prägte: ein feines, samtig-weich in Tiefe und Räumlichkeit hochausdifferenziertes Klangbild aus einem Guss, geltend im vokalen wie instrumentalen Bereich, verbunden mit Sinn für gut dosierte Schärfen und farbige „Spotlights“ – zum Beispiel bei Themeneinsätzen in der Höhe.

Musiker in Lindenberg überzeugen mit hochausdifferenziertem Klangbild

Und so ging es weiter: Erneut stand ein „Cantate Domino“ auf dem Zettel, diesmal von Hans-Leo Hassler (1564 bis 1612), gefolgt von der höfisch-geschmeidigen Eleganz eines John Dowland (1536 bis 1626) in „Now, o now“. Einen nachhaltig überzeugenden Eindruck hinterließ danach Tobias Kraft mit mehreren Suitensätzen für Gambe solo von Monsieur Dubuisson (1622 bis 1681): ein sensibles Verkosten atmosphärischer Schwingungen, heller und dunkler Farben und des ganzen Klang- und Ausdrucksspektrums seines Instruments.

Musikgeschichtlich am weitesten zurück ging man mit „Tu solus qui facis mirabilia“ von Josquin des Prez (1450 bis 1521). Nochmals England – und auch die nicht-geistliche Musik – war vertreten mit „If you love me“ von Tomas Tallis (1505 bis 1585), bevor das Konzert mit zwei Werken von Diego Ortiz (1510 bis 1570), „Doulce Memoire“ und einer schwungvollen Recercada, und Heinrich Schütz´ (1547 bis 1643) „Ich danke dem Herrn“ auf die Zielgerade einbog.

Ein herrliches spätsommerliches Konzert – im Vergleich zu den Blasiuskonzerten der vergangenen Wochen in Kaufbeuren fehlte eigentlich nur der gemütliche Ausklang mit Sekt und anregenden Gesprächen an der Kirche hinterher. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.

Lesen Sie auch: Christiane Eberhard als Leiterin der Buchloer Musikschule verabschiedet