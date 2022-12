Zauberhafte Adventsklänge beim Konzert der Musikschule Buchloe

Die Musikschule Buchloe begeistert mit einem deutsch-französischen Programm im Haus der Begegnung. Ein fünfjähriges Ausnahme-Talent sorgt für Aufsehen.

17.12.2022 | Stand: 11:34 Uhr

Die Freude im Haus der Begegnung war förmlich spürbar: Endlich lud die Musikschule der Volkshochschule wieder zum traditionellen Adventskonzert. Für vorweihnachtliche Stimmung im Publikum sorgte der Querschnitt verschiedener Musikergenerationen und Ensembles unter dem Motto: französische und heimatliche Musik zur Weihnachtszeit.

Dass trotz der Corona-Einschränkungen beachtliche Talente nachgekommen sind, merkte man gleich beim ersten Programmpunkt: Unter der Anleitung der Blockflötenlehrerinnen Godela Messerschmidt und Susanne Seitz zeigte die Flötengruppe der Jüngsten mit einem traditionellen „Halleluja“ ihr Können.

In Frankreich habe das Weihnachtsfest eher "weltlichen Charakter", erklärt die Leiterin der Musikschule Buchloe

Musikschulleiterin Christiane Eberhard erläuterte dann die Unterschiede der deutschen und französischen Art, Weihnachten zu feiern: Insgesamt habe das französische Fest eher „weltlichen Charakter“, es gebe wenig Brauchtum, aber einen reichen „Schatz alter Lieder, die das Kind in der Krippe besingen“.

Eine Art musikalische Synthese aus deutscher und französischer Weihnacht stellte danach die lieblich-klangvolle Pastorale des Elsässers Jean-Baptiste Weckerlin dar, stilsicher vierhändig gespielt von Arthur Wernicke und Luana Kuhnt.

Fünfjähriges Mädchen sorgt bei Adventskonzert für Begeisterung

Ein erster Höhepunkt waren danach die Beiträge des älteren Blockflötenensembles – wobei älter relativ ist, begeisterte doch vor allem die erst fünfjährige Maria Blome mit ihrem „Lieb Nachtigall, wach auf“. Erst spielte sie zart auf dem Glockenspiel, dann sang sie das Lied mit ebenso zarter Kinderstimme, darauf folgte das Tirilieren der Nachtigall mit einer wassergefüllten Tonpfeife und schließlich griff sie noch zur großen Tenorblockflöte – da wächst offenbar ein Ausnahme- Talent heran.

Zum Adventskonzert der Musikschule gehört eigentlich auch immer eine Weihnachtsgeschichte. Nachdem Eberhard und das gesamte Kollegium vergeblich nach einer französischen geforscht hatten, kam nun eine deutsche Geschichte aus der Feder von Margret Rettich zum Zuge. Die Musikschulleiterin erzählte die Story vom Buben Lutz, der sich auf verzweifelt-eigenwillige Weise bemühte, den Weihnachtswunsch seiner Mutter nach einem artigen Kind zu erfüllen.

Große Besetzung des Gesamtorchesters sprengt die Bühne im Haus der Begegnung

Dann wurde es eng im zur Bühne umfunktionierten Altarraum: Mit der größten Besetzung des Konzerts waren etwa 40 Mitwirkende aller Altersklassen unter Eberhards Dirigat zu hören: Gitarren, Quer- und Blockflöten, Streicher, Klarinetten, Saxophone und Fagott setzten nacheinander bei einem dreimaligen Durchlauf der Musette aus Bachs BWV 808 ein.

Nach der Pause, in der der Freundkreis das Publikum mit Punsch und Lebkuchen verköstigte, ging es zunächst mit kleineren Ensembles weiter, die bekannte und weniger bekannte Weihnachtslieder spielten. Fein und sorgfältig musiziert wurde etwa das „Merrily on High“ von einem Gitarrenensemble unter Leitung von Joachim Herb. Eine fast intime Atmosphäre kam auf im Querflöten-Trio (Leitung: Astrid Bauer) bei Claude Débussys „Pour invoquer Pan, dieu du vent d´été“, fröhlich-quirlig dagegen Händels „Joy to the World“.

Erwachsenenchor "Vocapella" bietet zum Schluss noch ein Highlight

Ein besonderes Schluss-Highlight waren schließlich die drei sehr unterschiedlichen Beiträge des Erwachsenen-Chores „Vocapella“ unter Leitung von Susanne Storz-Frischenschlager: Aufblühende Bögen entfalteten sich in C. Bresgens „O du stille Zeit“, knackig von der Dirigentin am Klavier begleitet erklang der „Marsch der Könige“. Der mehrsprachig gesungene Weihnachtswunsch „Singen wir im Schein der Kerzen“ aus der Feder von Lorenz Maierhofer setzte schließlich den Schlusspunkt – und gewann durch die gestaffelt einsetzende Untermalung mit einem Querflöten-/Streichquartett.

