Neue Querungshilfe in Lindenberg geplant

Die Kemptener Straße soll für Fußgänger und Radler sicherer werden - und das Kemptener Straßenbauamt hat sogar noch weitere Pläne.

12.09.2023 | Stand: 05:15 Uhr

In der Kemptener Straße in Lindenberg soll zwischen der Einmündung zur Waldstraße und der Tankstelle eine neue Querungshilfe entstehen. Dafür hat sich der Buchloer Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung ausgesprochen.

Burhanettin Emek vom Planungsbüro Mod-Plan stellte das Projekt vor. Geplant sei eine Querungshilfe mit "barrierefreien Übergängen und taktilen Flächen, an denen sich blinde Menschen orientieren können", sagte Emek. Ziel des Vorhabens sei, die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrerinnen, die die Durchgangsstraße in Lindenberg überqueren wollen, zu erhöhen. Zudem soll durch die Baumaßnahme künftig verhindert werden, dass Wasser auf ein angrenzendes Grundstück im Bereich Riedstraße/Kemptener Straße fließt, berichtete Bürgermeister Robert Pöschl. Das sei schon seit Jahren ein Problem.

Für die neue Querungshilfe in Lindenberg müssen zwei Bäume weichen

Für das Vorhaben müssten zwei Bäume am östlichen Rand der Kemptener Straße weichen, sagte Emek. Diese sollen ausgegraben und versetzt werden. Alternativ könnten die bisherigen Bäume auch gänzlich entfernt und neue gepflanzt werden, sagte Pöschl. Elfi Klein (Grüne) schlug vor, neue Bäume zu pflanzen und die bestehenden umzusetzen.

Auf den Hinweis von Herbert Barthelmes (CSU) hin, dass das Einfahren von der Riedstraße in die Kemptener Straße gefährlich sei, da diese nach links hin nicht einsehbar sei, wurde der Vorschlag, rote Fahrbahnmarkierungen über den Bereich an der Einmündung anzubringen, mit in die Planung aufgenommen. Dadurch - so die Hoffnung - sind Verkehrsteilnehmer an dieser Stelle vorsichtiger.

Im Rahmen der Bauarbeiten beabsichtigen die Verantwortlichen des Straßenbauamtes Kempten zudem, in dem Bereich die Fahrbahn zu sanieren. Die Hälfte der Kosten für das gesamte Projekt übernimmt das staatliche Bauamt Kempten, berichtete Bürgermeister Robert Pöschl.

Noch im Herbst dieses Jahres sollen die Bauarbeiten starten. Ohne Gegenstimme stimmten die Ratsmitglieder dem Bau der Querungshilfe zu.

Lesen Sie auch: Im Aufwind - Buchloe treibt Windräder-Projekt voran