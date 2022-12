Schule für Krankenpflegehelfer und neue Intensivstation - Klinikverbund investiert Millionenbetrag

Mit dem Adventskalender der guten Nachrichten aus Buchloe wollen wir Hoffnung geben. Hinter dem 23. Türchen verstecken sich millionenschwere Bauwerke.

23.12.2022 | Stand: 05:01 Uhr

2022 war nicht nur schlecht. Mit 24 guten Nachrichten des Jahres aus Buchloe und der Umgebung wollen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, durch die Adventszeit tragen und Hoffnung geben.

Als klares Bekenntnis zum Klinikstandort Buchloe werteten sämtliche Entscheidungsträger zwei Neubauten des Klinikverbunds Ostallgäu-Kaufbeuren: Im Oktober wurde die neue Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe in Buchloe offiziell eingeweiht. Bis zu 30 Schülerinnen und Schüler können dort ausgebildet werden.

5,3 Millionen Euro für Krankenpflegeschule in Buchloe

5,3 Millionen Euro hatte der Klinikverbund in den Neubau zwischen Zeppelinstraße und Krankenhaus St. Josef investiert. Das Besondere: In dem Gebäude stehen neben modernen Unterrichts- und Büroräumen auch acht Appartements für Mitarbeiter des Klinikums zur Verfügung.

Neue Intensivstation in Buchloe eingeweiht

Im Dezember gab es erneut Grund zu feiern: Die neue Intensivstation im Süden des Krankenhausen ging in Betrieb. In Modulbauweise wurde der Trakt in nur zehn Monaten Bauzeit errichtet. 5,7 Millionen Euro hat der 700 Quadratmeter große Anbau gekostet, der die 30 Jahre alte Intensivstation ersetzt.

