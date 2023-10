Es wird eng an der Buchloer Gansbichlstraße - Bauvorhaben sorgt für Ärger

Der Stadtrat beschließt einen neuen Bebauungsplan für eine alte Hofstelle. Ein Investor könnte dort bis zu 81 Wohnungen bauen. Von Nachbarn hagelt es Kritik.

25.10.2023 | Stand: 17:55 Uhr

Es wird eng an der Gansbichlstraße in Buchloe: Mit deutlicher Mehrheit (17:5) einigte sich der Stadtrat am Dienstagabend darauf, für den Bereich rund um eine alte Hofstelle einen neuen Bebauungsplan aufzustellen. Der Plan mit dem Namen „Mehrgenerationenwohnen an der Gansbichlstraße“ ermöglicht es einem Investor, dort bis zu 81 Wohneinheiten zu errichten. Seitens der Anwohner hagelt es Kritik an dem Bauvorhaben – und am Vorgehen der Stadt.

