Auf den Märken in und um Buchloe galt: keine Spur mehr von Tristesse

Mit dem Adventskalender der guten Nachrichten wollen wir Hoffnung geben. Hinter dem 24. Türchen verbergen sich die Märkte mit Tausenden von Besuchern.

2022 war nicht nur schlecht. Mit 24 guten Nachrichten des Jahres aus Buchloe und der Umgebung wollen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, durch die Adventszeit tragen und Hoffnung geben. Dieses Jahr war in und um Buchloe herum endlich wieder was los. Egal ob Oster-, Kirchweih- oder Weihnachtsmarkt – Tausende Besucherinnen und Besucher tummelten sich an den Essensbuden und sorgten für Umsatz bei den vielen verschiedenen Fieranten.

Oster- und Kirchweihmarkt in Buchloe feiern Comeback

Der Duft von gebrannten Mandeln, Zuckerwatte und Bratwurst lockte die Menschen sowohl im April zum Ostermarkt als auch im Oktober zum Kirchweihmarkt in die Gennachstadt. Mehr als 100 Händler boten jeweils ihre Waren feil, und auch die Läden entlang der Bahnhofstraße luden zum Stöbern ein. So wundert es kaum, dass viele Leute fleißig einkauften und mit prall gefüllten Taschen unterwegs waren. Darin: Ledergürtel, Süßigkeiten, Gewürze und Spielzeug. Und auch der Bücherbasar – veranstaltet vom Freundeskreis des Buchloer Gymnasiums – öffnete an beiden Terminen seine Türen im Buchloer Stadtsaal. Ein Schlaraffenland für Bücherwürmer.

Egal ob warm oder kalt - an den Märkten war immer was los

Doch nicht nur bei warmen Temperaturen, sondern auch bei winterlichen Minusgraden und Schneefall stürzten sich die Ostallgäuer heuer mit Vergnügen ins Getümmel – bei den Weihnachtsmärkten in der Region. Nach den Corona-Jahren merkte man „deutlich, dass die Menschen wieder Lust haben, sich zu treffen“, zog Gewerbevereins-Vorsitzender Nico Stammel nach dem Weihnachtsmarkt-Wochenende in Buchloe Bilanz. Und auch die Waaler ließen sich nicht lumpen. Am Marktplatz, zu Füßen von Kirche und Schloss, herrschte am dritten Adventswochenende eine wahrlich heimelige und besinnliche Weihnachtsmarkt-Atmosphäre. Der Schnee riesele sanft vom Himmel und tauchte die Buden in winterliches Weiß.

Weihnachtsmärkte in Buchloe, Waal, Lamerdingen und Lindenberg sind voller Erfolg

Schon zwei Wochen vorher gab sich der Nikolaus beim Markt in Lindenberg die Ehre. Die Buben und Mädchen tobten sich zudem beim Adventsbasteln im Vereinsheim kreativ aus, und die Erwachsenen wärmten sich, musikalisch unterhalten von verschiedenen Musikern aus der Gegend, bei der einen oder anderen Tasse Glühwein. In Lamerdingen durfte der Nikolaus natürlich auch nicht fehlen. Er besuchte, wie zahlreiche Bürgerinnen und Bürger auch, den Weihnachtsbasar, der am 26. November die Adventszeit in der Gemeinde einläutete.

