„Bodenlose Frechheit“: Pendler ärgert sich über Radstellplätze

07.07.2023 | Stand: 10:03 Uhr

Wer schon einmal mit dem Fahrrad zum Buchloer Bahnhof gefahren ist, kennt die Probleme vielleicht: Allenthalben weisen Schilder Verbotszonen aus, in denen Räder nicht geparkt werden dürfen. Die erlaubten Flächen sind zugewuchert, holprig und dunkel. Eigentlich gibt es große Pläne, um die Stellplatz-Situation zu verbessern, doch die Umsetzung lässt seit Jahren auf sich warten. Nun werden die vorhandenen Plätze kaum noch instand gehalten, ärgert sich ein Zugpendler.

Zugpendler sucht jeden Tag genervt einen sicheren Stellplatz für sein Fahrrad

Sascha Wein radelt täglich von Waal zum Buchloer Bahnhof, um mit dem Zug nach München zur Arbeit zu fahren – und täglich ärgert er sich. Einen sicheren Abstellplatz zu finden, sei nicht leicht. Viele Orte wären zwar geeignet, dort ist das Abstellen aber verboten. Die vorhandenen Parkplätze sind überwuchert, die Kiesflächen uneben und „die Beleuchtung ist immer noch katastrophal“. Die Lage sei aus seiner Sicht gefährlich – seine Frau sei auf einer groben Kiesfläche bereits gestürzt und habe sich verletzt. Außerdem öffne der wenig einsehbare Stellplatz Fahrraddieben Tür und Tor.

Die Fahrradstellplätze am Buchloer Bahnhof sind Zugpendlern ein Dorn im Auge. Bild: Sascha Wein

Das Bahnhofsumfeld hat Bürgermeister Robert Pöschl schon in der Bürgerversammlung als anstehendes Projekt genannt. Auf Nachfrage unserer Redaktion konkretisiert er die Pläne: „An vier Standorten, davon drei auf der Ostseite und einer auf der Westseite des Bahnhofs, werden insgesamt 714 überdachte Fahrradabstellplätze geschaffen.“ Östlich soll sich der Parkbereich entlang des Bahngleises eins und der Volkshochschule erstrecken. Der westliche Stellplatz soll am Weg zur Bahnunterführung angesiedelt sein. Geplant seien Reihenbügel- und Doppelstockanlagen mit Überdachung und Seitenverkleidung – eine kostspielige Angelegenheit.

Am Bahnhof Buchloe sollen 714 überdachte Stellplätze für 2,9 Millionen Euro entstehen

Laut Pöschl liegt die Kostenschätzung samt Tiefbauarbeiten, Ausstattung, Licht, Strom und Dachbegrünung bei 2,9 Millionen Euro. Die Summe stemmt die Stadt nicht allein. „Aus dem ’Bike and Ride’-Förderprogramm der Deutschen Bahn werden rund 1,8 Millionen erwartet“, teilt der Bürgermeister mit – bundesweit eins der größten Projekte der Fahrrad-Offensive, mit der die Bahn die Verkehrswende vorantreiben möchte. Der Freistaat soll das Projekt mit 500.000 fördern, Buchloe bleiben 600.000 Euro.

Die beteiligten Akteure tragen wohl auch dazu bei, dass die Umsetzung dauert. Pöschl spricht von einem komplexen Bau- und Förderverfahren. „Mehrere Fach- und Förderstellen auf Bundes- und Landesebene sind daran beteiligt. Die Stadtverwaltung koordiniert das Projekt.“ Gezogen habe es sich, weil die ursprünglichen Planungen von 2020 geändert und für das „Bike and Ride“-Programm angepasst werden mussten. Damit seien Einsparungen von 1500 Euro pro Stellplatz verbunden. Bei 2,9 Millionen für 714 Stellplätze würde einer rund 4000 Euro kosten. Außerdem sollen die Räder künftig teilweise auf Grundstücken der Bahn stehen. „Hierfür mussten Gestattungsverträge verhandelt und abgeschlossen werden“, erklärt Pöschl. Nun kommt aber Bewegung in die Sache. Die Ausschreibung sei diesen Winter vorgesehen. Wenn alles glatt läuft, könnte der Bau im Frühjahr 2024 starten.

Bis das "Bike and Ride"-Großprojekt in die Gänge kommt, würden auch kleine Verbesserungen helfen

Sascha Wein könne nachvollziehen, dass sich Verhandlungen mit der Bahn schwierig gestalten. Bis es so weit ist, wären aber auch kleinere Verbesserungen hilfreich und möglich, um Radfahrerinnen und -fahrern das Pendeln leichter zu machen. Man könnte die Kiesflächen einebnen und das Parken in Verbotszonen – etwa zwischen Volkshochschule und Bahnhof – zumindest in markierten Bereichen erlauben. Dass die Plätze nun so verwildern, bezeichnet er als „bodenlose Frechheit“. Immerhin möchte Buchloe Fahrradstadt sein und der Verkehr insgesamt soll ökologischer werden.

