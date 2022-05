Letzter Halt Buchloe: Mann muss nach Schwarzfahrt ins Gefängnis

Alle begann mit dem Fehlen seiner Fahrtkarte: Die Polizei in Buchloe hat einen Schweizer festgenommen. Die Schwarzfahrt war jedoch nicht der Grund dafür.

31.05.2022 | Stand: 14:47 Uhr

Sein loses Mundwerk brachte ihn in die Bredouille: In Buchloe haben Polizisten einen Mann nach einer Schwarzfahrt festgenommen. Wie die Beamten berichteten, wurden sie am Montag über den Schweizer informiert. Dieser fuhr im Eurocity von München nach Zürich, konnte allerdings kein Ticket vorweisen. Obendrein beleidigte er den Zugchef. Aufgrund dessen holte die Polizei den Mann beim Halt in Buchloe aus dem Zug.

Weil er auch die Beamten beleidigte, brachten sie den 67-Jährigen auf die Dienststelle. Dort stellten sie bei einer Überprüfung fest, dass der ehemalige Rechtsanwalt offiziell von einem Amtsgericht im Schwarzwald zur Festnahme ausgeschrieben war.

Polizei Buchloe entdeckt zur Fahndung ausgeschriebenen Mann

Das Gericht hatte ihn wegen Beleidigung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Da er jedoch seine Bewährungsauflagen nicht einhielt und sein Aufenthaltsort nicht bekannt war, wurde ein Haftbefehl erlassen - dem die Beamten in Buchloe prompt nachkamen. Den Schwarzfahrer erwartet nun nicht nur die Einlieferung in ein Gefängnis: Er wird außerdem wegen Erschleichens von Leistungen und den Beleidigungen erneut angezeigt.

