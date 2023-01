Wegen einer Störung, können Anruferinnen und Anrufer die Buchloer Polizeiinspektion aktuell zeitweise nicht erreichen. Was die Polizei in diesem Fall rät.

24.01.2023 | Stand: 13:27 Uhr

In Buchloe ist der Telefonanschluss der Polizei aktuell immer wieder gestört. Anruferinnen und Anrufer erhielten bereits zum wiederholten Mal die Sprachansage, der Teilnehmer sei aktuell nicht erreichbar.

Die Polizei Buchloe bittet in diesen Fällen, sich über die Notrufnummer 110 an die Polizei zu wenden. Ansonsten ist die Inspektion auch per Mail unter pp-sws.buchloe.pi@polizei.bayern.de erreichbar.

