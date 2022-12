Buchloe: Rentnerin fürs „Containern“ vom Amtsgericht Kaufbeuren bestraft

Eine 65-Jährige aus Buchloe holt Lebensmittel aus einem Abfallbehälter eines Supermarkts und wird dabei ertappt. Sie muss sich vor Gericht verantworten.

Von Barbara Bestle

21.12.2022 | Stand: 18:47 Uhr

Dass sie im August den Abfallbehälter eines Buchloers Supermarkts durchwühlt und Lebensmittel herausgefischt hatte, gab eine 65-jährige Rentnerin jetzt vor dem Kaufbeurer Amtsgericht offen zu. Der Vorwurf, dass sie damit einen Diebstahl begangen hat, wollte ihr aber überhaupt nicht einleuchten. „Ich dachte, das ist Müll“, erklärte sie in ihrem Einspruch gegen den Strafbefehl. Erst als ihr Staatsanwältin und Richterin die Aussichtslosigkeit ihres Einspruchs vor Augen führten und dringend zu einer Rücknahme rieten, war sie schließlich doch dazu bereit: Sie nahm den Strafbefehl an, der auf 15 Tagessätze zu 15 Euro lautet, insgesamt zahlt sie also auf eine Geldstrafe in Höhe von 225 Euro.

