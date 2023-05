Buchloe lauscht und musiziert beim Musikschulschnuppertag

Altbewährtes Programm, aber auch Überraschungen erleben die Gäste beim Musikschul-Schnuppertag am Gymnasium Buchloe.

Buchloe Instrumente nach Herzenslust ausprobieren oder Auftritten der Schüler lauschen: Der Schnuppertag ist einer der wichtigsten Termine des Jahres für die Musikschule der Buchloer Volkshochschule. Die Veranstaltung im Gymnasium lockte große und kleine Musikbegeisterte. Musikschulleiterin Christiane Eberhard brachte im Rückblick auf die fröhliche Veranstaltung ihre Hoffnung Ausdruck, dass sich der gute Zuspruch auch in möglichst vielen Anmeldungen niederschlagen möge.

Viele altbewährte Dinge machen die Zugkraft dieser Veranstaltung aus: Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt in der vom Freundeskreis der Musikschule betreuten Cafeteria. Die Stadtkapelle Buchloe war mit einem eigenen Team vertreten, um sowohl sich als auch den von ihr angebotenen Unterricht auf Blechblasinstrumenten vorzustellen. Auf diesem Gebiet ist die Musikschule nämlich schon seit Jahren nicht mehr aktiv, um eine Konkurrenzsituation zu vermeiden. Und natürlich gab es auch wieder ein Musikquiz für die Kinder, bei dem es am Ende unter anderem Unterrichtsgutscheine zu gewinnen gab.

Modelleisenbahnfreunde Buchloe erstmals zu Gast beim Musikschulschnuppertag

Daneben gab es heuer aber auch Überraschungen. Erstmals als Gäste dabei waren auf Anregung des neuen Vorsitzenden der Buchloer Vhs, Heinz Seethaler, auch die Modelleisenbahnfreunde Buchloe, die in einem eigenen Raum eine kleine Anlage mit einem Bahnhof aufgebaut hatten. Die Besucher konnten dort ihr Geschick unter Beweis stellen, selbst rangieren – und einen eigenen kleinen Wettbewerb gab es auch. Laut Seethaler war das Modelleisenbahnzimmer „sehr gut frequentiert“ – aus seiner Sicht ein voller Erfolg der Aktion, mit der man allen etwas bieten wollte, die „nicht so sehr an Instrumenten interessiert“ sind.

Modelleisenbahnzimmer Begeisterung und Interesse im Modelleisenbahnzimmer am Tag des Musikschulschnuppertages

Dennoch kam natürlich das Kernanliegen des Nachmittags nicht zu kurz: Freude an der Musik wecken oder erhalten, Kontakte zu neuen und alten Musik-Freunden auf- und ausbauen, zuschauen, zuhören und vor allem ausprobieren.

Auf der Bühne erlebte man unterdessen attraktive und engagierte Auftritte, etwa in den kombinierten Grundfachgruppen, bei denen teils auch Eltern aktiv einbezogen wurden. Da waren dann so gefährliche Gestalten wie Seeräuber – natürlich in passender Verkleidung – musikalisch unterwegs. Charmant und überzeugend waren aber auch die Beiträge des Je-Ki-Mu-Chors“ der Meinrad-Spieß-Grundschule (Leitung: Christiane Eberhard) mit frühlingshaften Klängen, das Violinensemble Ministrings, ebenfalls unter Leitung der Musikschulleiterin, sowie einfühlsam gespielte Instrumentalstücke (Klarinette und Saxofon).

Kinder freuen sich über Preise bei der Verlosung

Höhepunkt des Schnuppertags war schließlich die Verlosung der Gutscheine unter den 48 Quizteilnehmerinnen und -teilnehmern – alle abgegebenen Zettel waren korrekt ausgefüllt, wie Michelle Pulfrich als Zweite Vorsitzende des Freundeskreises vermerkte. Rainer Rabl, Erster Vorsitzender des Freundeskreises, hatte zuvor die zwölf Gewinner gezogen: Es gab sechs Gutscheine für je ein Sprüh-Tattoo, einzulösen demnächst bei der „Langen Sommernacht“, und drei Gutscheine für je eine Instrumentalschnupperstunde sowie Unterrichtsgutscheine über 15, 20 und 30 Euro von der Musikschule – und strahlende Gesichter beim abschließenden Gruppenbild der Gewinner.

Musikschulleiterin Christiane Eberhard betonte angesichts der doch meist noch sehr jungen Gewinner, dass die Gutscheine auch länger gültig seien und innerhalb der Familie weitergegeben werden können.

