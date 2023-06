Die Gesundheitsversorgung bewegt Buchloer Senioren

Die Sorge, dass das Krankenhaus schließen könnte, treibt Buchloer Senioren um. Der Bürgermeister entwarnt bei der Bürgerversammlung und hat eine gute Nachricht.

Immer wieder kam das Thema Gesundheitsversorgung bei der Seniorenbürgerversammlung zur Sprache, zu der Bürgermeister Robert Pöschl geladen hat. Ein Bürger äußerte die Sorge, dass die Klinik St. Josef der Krankenhausreform zum Opfer fallen könnte – trotz zuletzt hoher Investitionen.

„Für uns ist die Versorgung im Gesundheitsbereich ganz entscheidend“, sagte der Buchloer. Darum blicke er mit Sorge auf die geplante Reform der Bundesregierung, bei der Kliniken bewertet werden. Der Besucher befürchtete, dass das für das Krankenhaus St. Josef ungünstig ausgehen, das Haus sogar geschlossen werden könnte. Dies sei „mehr als unbegreiflich“ mit Blick auf die Investitionen: In den Neubau des Intensivtrakts und die Krankenpflegehelferschule sind Millionen geflossen. Robert Pöschl verwies zur Entwarnung auf die Aussage des betreibenden Kommunalunternehmens: Die Standorte in Buchloe, Kaufbeuren und Füssen sollen langfristig erhalten bleiben. Aus seiner Sicht müsse man bei der Gesundheitsversorgung auch über Landkreisgrenzen blicken – und auf die Stärken kleinerer Betriebe.

Buchloer beklagt sich über das Essen am Krankenhaus St. Josef

Im Buchloer Fall scheint die nicht bei der Verköstigung der Patienten zu liegen. Über das Krankenhausessen beschwerte sich ein Bürger. Bei später Ankunft könne es vorkommen, dass man abends nichts mehr bekommt. Er verstehe nicht, warum man die Speisen nicht vom nahen Seniorenheim beziehe. Das Kommunalunternehmen habe entschieden, alle Häuser auf Bestellung aus der Kaufbeurer Zentralküche zu versorgen, erwiderte Pöschl. Ihm sei das Problem bekannt, es zu ändern, sei aber schwierig.

Dennoch plädierte er dafür, dranzubleiben – immerhin hätte vor Jahren auch niemand gedacht, dass Buchloe wieder ausbildet und nun gibt es die Krankenpflegehelferschule.

Auch sonst gehe es in der Gesundheitsversorgung voran, wie Pöschl betonte: „Es gibt wieder einen Kinderarzt in Buchloe.“ Zudem habe die Sozialstation in einen neuen Standort investiert. Probleme, wie die fehlende Kurzzeitpflege, werde künftig die Quartiersmanagerin anpacken.

Stadt Buchloe hat jemanden für die Stelle der Quartiersmanagerin gefunden: Tamara Otto

Für die Stelle habe die Stadt schon jemanden gefunden, wie Pöschl bekannt gab: Die gebürtige Buchloerin Tamara Otto nimmt am 1. Oktober die Arbeit auf. Nach dem Bachelor in Gesundheitswirtschaft schließt sie gerade ihr Master-Studium in Gerontologie ab. Zu ihren Aufgaben zählt es, die innerörtliche Mobilität für Ältere zu verbessern sowie ambulante Dienste und andere Einrichtungen zu vernetzen. Anfangs werde die Quartiersmanagerin im Rathaus arbeiten, ehe sie 2024 in das Mehrgenerationenhaus zieht. Der Rohbau ist bereits fertig.

Als abgeschlossenes Projekt hob Pöschl unter anderem die Erweiterung der Kläranlage hervor. Die Stadtbevölkerung wächst stetig – deshalb wurde es Zeit, dass die Kläranlage mitwächst. Die Kapazität reiche nun für die nächsten 20 Jahre. Außerdem sei das Projekt im Kostenrahmen geblieben, wie Pöschl, der ehemalige Kreiskämmerer, anmerkte.

Schuldenstand der Stadt Buchloe gesunken

Auf umsichtiges Haushalten lässt auch der Schuldenstand schließen: Dieser ist von Ende 2019 bis Ende 2022 von knapp 13 Millionen Euro auf etwas über 8 Millionen Euro gesunken. Angesichts der Projekte, die künftig anstehen, könnte sich das ändern. Ab 2026 muss die Stadt Ganztagsbetreuung an Grundschulen anbieten und das Freibad wird saniert – ein Projekt, „das leider eineinhalb Jahre dauern wird“, sagte Pöschl. Außerdem werde es eng am Rathausareal; zudem platze „der Bauhof aus allen Nähten“.

Zwei besonders große Brocken werden wohl die kommunale Wärmeplanung und der Neubau der Eisenbahnunterführung in der Mindelheimer Straße. Die Unterführung werde doppelt so breit und bekomme beidseitig Geh- und Radwege. Die Baustelle soll 2025 beginnen und eineinhalb Jahre dauern. In der Zeit wird der Westen der Stadt nur über die Tangenten erreichbar sein. „Es wird eine große Herausforderung“, sagte Pöschl.

Die wichtigsten Zahlen und Projekte aus der Bürgerversammlung:

14.093 Menschen leben in Buchloe und den Ortsteilen. Das ist ein Plus von 11,2 Prozent seit 2015.

leben in Buchloe und den Ortsteilen. Das ist ein Plus von 11,2 Prozent seit 2015. Der Haushalt hat ein Gesamtvolumen von 62,5 Millionen Euro. Die Schulden sind seit 2019 um 38 Prozent gesunken auf 8 Millionen Euro.

Die Schulden sind seit 2019 um 38 Prozent gesunken auf 8 Millionen Euro. Ab September 2023 gibt es 127 Plätze in Krippen und 513 in Kindergärten – alle sind belegt.

– alle sind belegt. 2168 Schüler werden aktuell an Buchloer Schulen unterrichtet.

werden aktuell an Buchloer Schulen unterrichtet. Diese Projekte stehen an: Sanierung Freibad, Fertigstellung Generationenhaus, Neubau Kita Honsolgen, Kommunale Wärmeplanung, Ganztagsbetreuung ab 2026, Neubau Unterführung Mindelheimer Straße, Bahnhofsumfeld mit Busbahnhof.

