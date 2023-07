Ein Flitzer für alle: Buchloe bekommt ein E-Carsharing

Das Autohaus Sirch bringt zusammen mit LEW E-Carsharing nach Buchloe. Über eine App kann man sich das Elektroauto ausleihen. Wie das Konzept funktioniert.

08.07.2023 | Stand: 17:49 Uhr

Für Autoliebhaber mag es unverstellbar sein, aber Buchloe teilt sich bald einen fahrbaren Untersatz. Carsharing nennt sich das Konzept, das sich in Großstädten längst etabliert hat. Das Autohaus Sirch bringt das Angebot unter anderem auch nach Buchloe – und setzt dabei auf eine Elektro-Flotte.

Die Station ist bereits für den neuen Flitzer hergerichtet worden: An der Karwendelstraße beim Pendlerparkplatz westlich der Bahngleise ist ein Parkplatz samt Ladesäule der LEW fest für das Carsharing geblockt. Hier kann der Kleinwagen, ein Renault Zoe, abgeholt und auch wieder zurückgegeben werden. „Das Auto ist 24 Stunden zugänglich“, erklärt Emanuel Sanna, Leiter von Sirch Mobility, einer Sparte des gleichnamigen Allgäuer Autohauses, die moderne Mobilitätskonzepte vorantreibt. Das Carsharing funktioniert über die „Sirch mobility App“. Wer sich das Auto ausleihen möchte, muss sich vorab die App herunterladen und sich dort registrieren. Nach erfolgreicher Führerscheinkontrolle kann man einen Zeitraum buchen. Dann steht der Spritztour nichts mehr im Weg.

Carsharing in Buchloe: Über die "Sirch mobility App" kann man das Auto öffnen und absperren

Als Schlüssel dient das Smartphone: Über die Anwendung kann man das Auto öffnen und schließen. Sollte dabei irgendetwas schiefgehen, sei der Betreiber rund um die Uhr über eine Hotline erreichbar. Nutzer bezahlen einen Betrag pro Stunde sowie pro Kilometer, den sie mit dem voll elektrischen Renault Zoe zurücklegen. Wie Sanna mitteilt, seien aber auch Tages- oder Wochenendtarife geplant. Nach der Nutzung müsse man das Fahrzeug wieder an der Ladesäule abstellen und anstecken, damit die nächsten Fahrer genügend Akku haben. Falls die Reise etwas weiter wird, können Nutzerinnen und Nutzer das Auto mit einer bereitgestellten Chipkarte aufladen. Die weitesten Carsharing-Touren führten nach Berlin und Südtirol, berichtet Sanna.

Wer ist die Zielgruppe für das E-Carsharing? „Alle“, antwortet der Mobilitätsmanager. Gerade für Menschen, die nicht häufig mit dem Auto fahren und sich keines leisten, sei das Angebot attraktiv. Er nennt einen Oberallgäuer als Beispiel, der Carsharing nutzt, um wöchentlich zum Sport zu fahren. Auch Unternehmen seien registriert. Die Erfahrung zeige, dass Carsharing beliebter werde, sofern Vertrauen besteht, dass das Angebot bleibt. Üblicherweise beteiligen sich die Kommunen bei der Finanzierung – so auch in Buchloe. Zum Jahresende sollen 20 Sharing-Autos von Stationen in Memmingen, Kempten und Umland sowie Leutkirch auf den Straßen unterwegs sein. „Wir bleiben heimisch im Allgäu“, verrät Sanna – so sei die Instandhaltung leichter.

Ab Donnerstag, 13. Juli, steht der E-Flitzer in Buchloe bereit. Das Team von Sirch Mobility ist ab 15 Uhr vor Ort und beantwortet Interessierten Fragen.

