Wohnungen dringend gesucht - So ist die Lage der Ukraine-Flüchtlinge in Buchloe

Vor über sechs Monaten begann der Krieg in der Ukraine. Die Asylkoordinatorin berichtet, wie sich ihre Arbeit verändert hat und wie Buchloer jetzt helfen können.

30.08.2022 | Stand: 11:34 Uhr

Am 24. Februar begann die Invasion russischer Truppen in der Ukraine. Über sechs Monate dauert der Krieg mittlerweile an, der viele aus ihrer Heimat vertrieben und ihre Welt auf den Kopf gestellt hat. Buchloes Asylkoordinatorin Beate Hilbig gibt einen Überblick über die aktuelle Situation.

Sie sind seit drei Jahren Asylkoordinatorin der Stadt Buchloe. Wie hat sich Ihre Aufgabe seit Kriegsbeginn verändert?

Beate Hilbig: Ich habe von März an fast durchgängig für ukrainische Geflüchtete gearbeitet. Damit es mir möglich war, auch die anderen Geflüchteten weiterhin zu unterstützen, hat mir die Stadt Buchloe im April einen Kollegen, Yvhen Martynov, zur Seite gestellt. 180 Ukrainerinnen und Ukrainer waren es zu Höchstzeiten in der VG Buchloe. Es war sehr viel Arbeit, allen etwa Wohnraum zu vermitteln. Jetzt versuchen wir, die Gastgeber zu entlasten. Auch das gestaltet sich schwierig. Wir suchen händeringend nach passenden Unterkünften.

Zu Kriegsbeginn schwappte eine gewaltige Welle der Solidarität durch das Land. Merken Sie, dass die mittlerweile abebbt?

Hilbig: Es kommen natürlich weniger Angebote. Das war in den ersten Monaten sehr extrem. Wir nehmen jetzt auch keine Geflüchteten aus der Ukraine mehr auf, da bereits sehr viele in Buchloe und im Ostallgäu untergekommen sind. Darum brauchen wir keine Gastgeber mehr, die Flüchtlinge in ihrem privaten Wohnraum aufnehmen. Die Bereitschaft ist aber immer noch da. Wir bekommen zum Beispiel viele Möbel angeboten. Da uns Lagermöglichkeiten fehlen und die Wohnungen rar sind, müssen wir leider oft ablehnen.

Wie kann man sich aktuell sinnvoll einsetzen und für die Geflüchteten engagieren?

Hilbig: Wir organisieren weiterhin jeden Dienstag von 17.15 bis 19.15 Uhr den Teapoint. Da brauchen wir ehrenamtliche Helfer. Darüber hinaus ist Wohnraum das drängendste Problem. Die Möglichkeiten in Buchloe sind einfach begrenzt, es ist wenig verfügbar. Wer also eine unvermietete Wohnung besitzt, kann sich gerne melden. Das ist mir ein großes Anliegen.

