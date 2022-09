Mit Bäumen und Pollern - So soll "Wildparken" in Buchloe unterbunden werden

Die Stadt Buchloe will Grünflächen in der Münchener und Schwabmünchener Straße schützen. Wie das klappen soll, darüber beriet zuletzt der Bauausschuss.

21.09.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Für neue Metall-Poller und Baumpflanzungen in der Münchener und Schwabmünchener Straße hat sich der Buchloer Bauausschuss einstimmig in seiner jüngsten Sitzung ausgesprochen.

Weil immer wieder Autos auf den dortigen Grünflächen parken und diese dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden, will die Stadt nun im Abstand von etwa zwei Metern Bäume pflanzen und Metall-Poller anbringen. Dieses Konzept stellte Bertram Mooser vom Kaufbeurer Ingenieurbüro Mooser Ingenieure vor. Die Kosten dafür belaufen sich auf insgesamt etwa 156.000 Euro.

156.000 Euro für neue Bäume und Poller in Buchloe

„Manche betrachten die Grünstreifen als ihren Privatparkplatz“, sagte Zweiter Buchloer Bürgermeister Herbert Barthelmes. „Und so sehen die Flächen auch aus.“

Bereits in der Bürgerversammlung im vergangenen Juli war die Parksituation in der Schwabmünchener Straß ein heiß diskutiertes Thema. Insbesondere die Lage in den Kurvenbereichen, die häufig zugeparkt seien, gab Anlass für Kritik.

"Bäume sind wichtig für das Stadtklima"

Genauso zugeparkt seien auch besagte Grünstreifen – mit Autos, und immer wieder für längere Zeit auch mit Anhängern. Das soll sich nun ändern. „Bäume sind wichtig für das Stadtklima und so wird wildes Parken dazwischen verhindert“, erklärte Mooser die Idee. Wichtig sei dabei, wegen des trockenen Bodens robuste Bäume auszuwählen, ergänzte Manfred Beck (SPD).

Das Gremium schloss sich dem Vorschlag einstimmig an. Der endgültige Beschluss dazu fällt allerdings erst in der kommenden Stadtratssitzung am 27. September.

