Anstoß: Der Soccer-Court in Buchloe ist offiziell eingeweiht

Der Soccer-Court bei der Buchloer Mittelschule ist nun offiziell eröffnet. Was Hobbykicker für die Nutzung wissen müssen.

01.06.2023 | Stand: 17:23 Uhr

Anstoß am neuen Buchloer Soccer-Court: Bei bestem Bolz-Wetter wurde der Platz offiziell eingeweiht - und gleich getestet. Die Hobbykicker (von links) Lukas Nanos vom Jugendbeirat, Markus Munz vom Bauamt, Stadtjugendpfleger Hans-Jürgen Mayer und Bürgermeister Robert Pöschl testen, wie der Ball über den Kunstrasen rollt.

Außerhalb der Schulzeiten können alle Buchloer den Soccer-Court nutzen

Nanos freute sich, dass der Wunsch der Buchloer Jugend nach einem solchen Spielfeld umgesetzt wurde. "Es lohnt sich, dranzubleiben und sich einzubringen", sagt Nanos.

Der Platz an der Mittelschule ist während der Schulzeiten ab 15 Uhr für die Allgemeinheit geöffnet, am Wochenende und in den Ferien von 9 bis 21 Uhr. Die wichtigsten Eckpunkte zur Nutzung der Anlage sind auf einem Hinweisschild zusammengefasst.

Damit der Soccer-Court in Schuss bleibt, sollte die Bande nicht als Sitzgelegenheit genutzt werden, sagte Bürgermeister Pöschl – denn das beschädige das Fangnetz. Auch erinnerte er daran, dass der Bauhof Mülleimer aufgestellt hat, die gerne benutzt werden dürfen.

Lesen Sie auch: Kino, Grillplatz und E-Roller zum Ausleihen - Das wünscht sich die Jugend in Buchloe