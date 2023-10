Solidarische Landwirtschaft feiert Erntedankfest in Bronnen

Seit rund drei Jahren beackert das Team der SoLaWi Felder bei Bronnen und pflanzt Gemüse auf nachhaltige Weise. Initiatorin Nadja Wehle stellt das Projekt vor.

16.10.2023 | Stand: 05:12 Uhr

Nachdem im Frühjahr das Wetter dem Team der Solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi) beim Tag der offenen Tür noch einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, hat es am Samstag endlich geklappt: Rund 50 Gäste kamen nach Honsolgen, um sich das Projekt beim internen Erntedankfest näher anzuschauen. Zwar waren auch dieses Mal die Witterungsbedingungen nicht optimal, weswegen auch das Schubkarrenrennen nicht wie geplant stattfinden konnte, doch ließ es sich Nadja Wehle nicht nehmen, das Projekt SoLaWi bei einer Ackerführung vorzustellen.

Solidarische Landwirtschaft in Bronnen: Ackerführung für Besucher

Es gehe um eine ressourcenschonende Bewirtschaftung von Flächen im Einklang mit der Natur, erklärten die Betreiber. Dem Nachwuchs die Lebensgrundlage zu erhalten, treibt die Anhänger der Solidarischen Landwirtschaft am, ebenso wolle sie der Ausbeutung der Erde entgegenwirken. Dabei ist die SoLaWi keine neue Erscheinung, ihre Wurzeln finden sich im Japan der 1960er Jahre. Von dort aus fand die Bewegung weltweit Anklang, in Deutschland gibt es inzwischen etwa 400 solidarisch organisierte Landwirtschaften – und seit rund drei Jahren auch eine in Honsolgen.

Das sind die Ziele der Verantwortlichen in Bronnen

Die SoLaWi bei Bronnen entwickelte sich zunächst als Nachfolgelösung eines ehemaligen Ziegenhofs, berichtet die Gründerin. Wehle, Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern, fand Interesse an der Arbeit, nachdem sie zuvor den Garten der Montessori-Schule betreut hatte. Mit Freunden und Bekannten ging sie das Projekt an, pflanzte Gemüse und beackerte die bis dato brach liegende Fläche. Ebenso wurde die Nutzung offiziell durch einen Pachtvertrag mit der Gemeinde Waal besiegelt.

Seitdem wachsen Früchte und Gemüse auf der knapp 5000 Quadratmeter großen Fläche auf natürliche Weise, ohne chemische Düngemittel und weitgehend ohne Maschinen. Effektiver Humusanbau und der jährliche Fruchtwechsel verhindern laut den Betreibern das Auslaugen der Böden. Von verschiedenen Salatsorten über Zucchini, Brokkoli und Grünkohl gedeiht alles, was überwiegend vegetarische Speisepläne bereichert – und das fast ganzjährig, zumindest aber bis in den Spätherbst und den Winteranfang hinein.

Seit drei Jahren wachsen Salat, Zucchini und Grünkohl in Bronnen bei der SoLaWi

Nadja Wehle führt zu einem frisch bewirtschafteten Salatbeet. Diese Pflanzen und manche Kohlsorten vertragen auch moderate Minustemperaturen und seien die ersten, die im Frühjahr geerntet werden können, sagt sie. Die Projektidee habe von Anfang an Kreise gezogen, erinnert sich die Initiatorin. Aktuell teilen sich 29 Mitglieder die erwirtschaftete Ernte, die Kosten, diskutieren und entscheiden gemeinsam über die Anbauplanung. Darunter auch der Erste Vorsitzende und Kopf des Vereins, Martin Eingewicht. Was wohl als nächstes angebaut wird?

