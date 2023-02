Buchloe soll bald wieder einen Kinderarzt bekommen

Bereits seit einigen Jahren gibt es keinen Kinderarzt mehr in Buchloe. Das soll sich laut Bürgermeister Robert Pöschl bald ändern.

04.02.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Über diese Nachricht werden sich viele Eltern in Buchloe freuen: Die Gennachstadt soll bald wieder einen Kinderarzt bekommen. Am Krankenhaus St. Josef soll eine Praxis für Kinder- und Jugendmedizin eröffnen, voraussichtlich sogar noch im ersten Halbjahr 2023, berichtet Bürgermeister Robert Pöschl im Gespräch mit unserer Redaktion.

Seit 2013 kein Kinderarzt mehr in Buchloe

"Damit haben wir dann in Buchloe eine große Versorgungslücke geschlossen." Seit fast zehn Jahren gibt es keinen Kinderarzt mehr in Buchloe. Welcher Medziner oder welche Medizinerin sich zukünftig um die jungen Patienten kümmern wird, sei bisher noch nicht geklärt, sagt Pöschl. Sicher sei aber: "Der Arzt soll permanent in Buchloe vor Ort sein."

Bereits seit Ende 2022 bietet der Kinder- und Jugendpsychiater Christian Jung an der Klinik St. Josef Sprechstunden an, er arbeitet je zur Hälfte in Buchloe und Kaufbeuren.