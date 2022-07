Sommer, Sonne, Sound Art: Buchloe feiert die Festival-Premiere

Das Sound Art Festivals zieht Jung und Alt in den Buchloer Immlepark. Was bei der Premiere geboten war - vom kritischen Poetry-Slam bis zum Percussion-Wortshop.

Von Isabella Kormann

03.07.2022 | Stand: 14:05 Uhr

Bunte Lampions baumeln an Ästen, Girlanden wehen in der lauen Sommerluft, es riecht nach Crêpes und die Besucher werden von Seifenblasen empfangen: Bei blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein zog es am Samstag zahlreiche Buchloerinnen und Buchloer zum Sound Art Festival im Immlepark. Auf zwei Bühnen zeigten Künstlerinnen und Künstler zwischen Lampenfieber und Vorfreude ihre verborgenen, ideenreichen Talente und begeisterten Jung und Alt durch ihr persönliches und kreatives Programm.

