Konzerte, Poetry-Slams und Streetfood Markt: Das "Sound Art Festival" kommt in den Immlepark

Mit dem „Sound Art Festival“ will der Jugendbeirat Buchloe den Immlepark in eine Bühne verwandeln. Das ist der aktuelle Planungsstand für die Veranstaltung.

16.03.2022 | Stand: 12:56 Uhr

Im Sommer 2022 bekommt die Gennachstadt ein Kulturfestival – zumindest wenn es nach den Buchloer Jugendbeirat geht. In der jüngsten Gremiumssitzung stellten die Mitglieder den Planungsstand und das Konzept des „Sound Art Festivals“ vor. Ursprünglich bereits für 2020 geplant, durchkreuzte Corona die Pläne der Buchloer. Im Juli will der Jugendbeirat einen neuen Anlauf wagen.

Buchloer Vereine wollen das "Sound Art Festival" und den Jugendbeirat unterstützen

„Man sieht, dass den Leuten etwas fehlt“, sagte Zoe Kersten, Erste Jugendbeirats-Vorsitzende. Daher hoffe sie umso mehr, dass es dieses Jahr endlich klappt. „Viele Vereine in Buchloe stehen hinter uns und es wird Zeit, dass sich wieder etwas rührt.“

Und bislang sieht es gut aus, sagte Stadtjugendpfleger Hans-Jürgen Mayer. „Wir machen tolle Fortschritte.“ Der VFL Buchloe, der Kinderschutzbund, der hiesige Fußballverein, der Kreisjugendring Ostallgäu und viele mehr – alle ziehen an einem Strang, um die Veranstaltung im Immplepark auf die Beine zu stellen. Auch Buchloes Bürgermeister Robert Pöschl betonte seine Unterstützung für das Projekt: „Ich freue mich schon richtig, wir hatten schon lange nichts mehr in dieser Größenordnung in Buchloe.“

Konzerte, Poetry-Slam, und Streetfood Markt sind geplant

Auf zwei Bühnen, eine große Richtung Bahnhofstraße und eine kleinere beim Café Morizz, sollen sich im Sommer Bands, Kapellen und Poetry-Slammer die künstlerische Klinke in die Hand geben und ihre Können unter Beweis stellen. Daneben sind Mitmachaktionen der Buchloer Vereine geplant sowie ein Streetfood Markt mit verschiedenen Imbisswagen und einem breiten kulinarischen Angebot. „Auch der Jugendbeirat wird einen Stand betreuen“, informierte Kersten. „Dort wollen wir uns und unsere Aufgaben vorstellen und so die Jugendlichen in Buchloe für kommunale Politik begeistern.“

Bleibt nur zu hoffen, dass das Wetter nicht den Spielverderber spielt und die Organisatoren das Festival ein weiteres Mal verschieben müssen.

