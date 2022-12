Gute Nachricht des Tages: Sound Art Festival bringt Jugendkultur in Schwung

Mit dem Adventskalender der guten Nachrichten aus Buchloe wollen wir Hoffnung geben. Hinter den nächsten Türchen stecken Musik und Lyrik.

17.12.2022 | Stand: 05:28 Uhr

2022 war nicht nur schlecht. Mit 24 guten Nachrichten des Jahres aus Buchloe und der Umgebung wollen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, durch die Adventszeit tragen und Hoffnung geben.

In den vergangenen beiden Jahren noch durch Corona ausgebremst, konnten Jugendbeirat, Jugendzentrum Buchloe und der Kreisjugendring Ostallgäu heuer mit dem Sound Art Festival im Immlepark endlich durchstarten. Zahlreiche Bands, Kapellen und Poetry-Slammerinnen gaben sich die Klinke in die Hand und begeisterten mit ihren Auftritten die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Gennachstadt.

Sound Art Festival in Buchloe: Künstler geben sich die Klinke in die Hand

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".

Daneben präsentierten sich beim „Markt der Möglichkeiten“ lokale Gruppen und Vereine, wie etwa der FC Buchloe – mit Torwandschießen – oder der hiesige Jugendbeirat mit einem Infostand. Auf dem gesamten Gelände von der Bahnhof- bis zur Ludwigstraße lauschten die Gäste den Künstlern auf der Bühne oder legten bei den Mitmachaktionen selbst Hand oder Fuß an.

Lesen Sie auch:

Türchen Nummer 1: Wie 1000 Schüler einen Friedensmarsch organisieren

Türchen Nummer 2: Waal und Jengen machen beim Fußball gemeinsame Sache

Türchen Nummer 3/4: Doch genug Kita-Plätze in Buchloe

Türchen Nummer 5: Die Bahnhofstraße leuchtet doch

Türchen Nummer 6: Der Bestand der Kiebitze erholt sich

Türchen Nummer 7: Viele Buchloer unterstützen geflüchtete Ukrainer

Türchen Nummer 8: Fristo setzt auf Standort Buchloe

Türchen Nummer 9: Landkreis investiert in Waaler Seniorenheim

Türchen Nummer 10/11: Storchenpaar An der Halde wieder vereint

Türchen Nummer 12: „Löschzwergerl“ starten durch

Türchen Nummer 13: Alte Kirchen erstrahlen in neuem Glanz

Türchen Nummer 14: Die Buchloer Mittelschule bekommt eine Tablet-Klasse

Türchen Nummer 15: Franz Mensch baut neues Pandemielager

Türchen Nummer 16: Hausarzt Dr. Rahn aus Waal findet Praxis-Nachfolger