Buchloe investiert 300.000 Euro für neuen Parkplatz am Bahnhof

Der Parkplatz auf der Südseite des Buchloer Bahnhofs wird ausgebaut. Im kommenden Jahr sollen die Arbeiten über die Bühne gehen. Bleibt die Haltedauer begrenzt?

30.10.2023 | Stand: 07:43 Uhr

Geschätzte 300.000 Euro wird es kosten, den Kurzzeit-Parkplatz auf der Südseite des Buchloer Bahnhofs auszubauen. Dies soll im kommenden Jahr geschehen. Der Stadtrat stellte für das Bauvorhaben die Weichen.

Läuft alles nach Plan, könnten die Bauarbeiten zwischen März und September stattfinden, informierte Christian Schinnagel aus der Tiefbau-Abteilung. In dieser Zeit wäre der Kurzzeit-Parkplatz dann gesperrt.

Parkplatz-Ausbau am Bahnhof in Buchloe: Wann die Bauarbeiten starten sollen

Aktuell ist es möglich, dort mit dem Auto bis zu 30 Minuten zu stehen. Daran werde sich auch nach dem Ausbau nichts ändern. Laut zuständigem Planungsbüro sollen die Fahrzeuge auch in Zukunft in der Mitte des Platzes parken können. Platz ist dann nach wie vor für etwa 20 Autos, die sich dort gegenüber stehen. Entlang einer längs verlaufenden Wasser-Sammelrinne in der Mitte sollen Bäume gepflanzt werden. Zusätzliche Stellplätze gibt es direkt am Bahnhofsgebäude für Menschen mit Behinderung und Taxis.

Zugang zum Mehrgenerationenhaus in Buchloe möglich

„Es macht Sinn, die Baumaßnahme im Anschluss an die Arbeiten an unserem Mehrgenerationenhaus und an den Fahrradabstellplätzen durchzuführen. Ende 2024 ist das Ganze dann hoffentlich beendet“, meinte Bürgermeister Robert Pöschl. Der Zugang zum Mehrgenerationenhaus ist vom Kurzzeit-Parkplatz aus möglich.

Ob der Ausbau seitens der Regierung von Schwaben gefördert wird, steht noch in den Sternen. Große Hoffnungen konnte Pöschl aber nicht machen. Dennoch soll die Ausschreibung jetzt starten, um den anvisierten Zeitplan einzuhalten.

Die weitere Themen in der Stadtratssitzung

Freibad: 43.250 Besucherinnen und Besucher wurden heuer im Buchloer Freibad gezählt. „Damit liegen wir im oberen Durchschnittsbereich“, stellte der Bürgermeister fest. Im Vorjahr kamen 47.500 Besucher, um sich im kühlen Nass zu erfrischen; einen Spitzenwert gab es im Jahr 2006, als 50.320 das Buchloer Freibad besuchten. Wie berichtet, bleibt das Bad im kommenden Sommer aufgrund von Renovierungsarbeiten geschlossen.

Lärmschutz: Weil die Karwendelwerke immer mehr Milch verarbeiten, ist es notwendig geworden, ein angepasstes immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren durchzuführen. Zuständig dafür ist das Landratsamt, das jetzt die Stadt Buchloe

Spielplatzsatzung: Korrigiert werden muss die vor Kurzem erlassene Spielplatzsatzung, erklärte Geschäftsstellenleiter Markus Salger. So hieß es dort bisher, dass bei einem Bauvorhaben ab drei Wohnungen ein Spielplatz errichtet werden muss. Richtig hätte jedoch heißen müssen, dass der Spielplatz für Bauvorhaben von mehr als drei, also ab vier Wohneinheiten nötig ist. Die Stadträte und -rätinnen stimmten dieser Änderung ebenfalls zu.

