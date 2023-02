Es tut sich was im Buchloer Veranstaltungskalender

Die Stadt schmeißt am 10. und 11. Juni ein Zwei-Tages-Fest im und rund um das Eisstadion mit der Band "Muckasäck". Bei der Namensgebung sind alle Bürger gefragt.

Die Stadt Buchloe will am 10. und 11. Juni das abgetaute Eisstadion zum Kochen bringen. Das hat der Hauptausschuss jüngst in nichtöffentlicher Runde beschlossen, wie die Verwaltung nun mitteilte. Was beim Zwei-Tages-Fest am letzten Pfingstwochenende geplant ist und wie sich Buchloerinnen und Buchloer einbringen können, verrät Koordinatorin Carina Santjohanser.

Buchloer Zwei-Tages-Fest soll im und rund um das Eisstadion steigen

Steigen soll das Fest im und rund um das Buchloer Eisstadion. Dort möchte man von 12 bis 18 Uhr Stände aufbauen, an denen hiesige Gewerbetreibende ihre Waren anbieten können. Auch die Vereine sollen beim Fest die Möglichkeit bekommen, sich zu präsentieren. „Sowohl musikalische als auch sportliche Beiträge sind erwünscht“, heißt es in einer Pressemitteilung. Zudem sei ein Bereich für Kinderattraktionen geplant.

Am Samstag wird ab 18 Uhr dann das Eisstadion selbst zum Schauplatz des Spektakels. Die abgetaute Eisfläche bietet Platz für eine Bühne. Der Haupt-Act habe schon zugesagt: die Allgäuer Partyband „Muckasäck“. Die Grundidee hinter dem Veranstaltungsort: Die sanierte Eishalle wird im Sommer nicht genutzt und bietet daher einen passenden Rahmen, in dem 1500 Partygäste Platz zum Feiern haben. Die Infos zum Kartenvorverkauf werden Ende März bekannt gegeben.

Vereine und ehrenamtliche Helfer können sich am 9. März zum Fest austauschen

Der Bereich rund um das Eisstadion ist kostenfrei zugänglich. „Es soll ein Fest von und für Buchloer sein“, sagt Carina Santjohanser. Darum seien Vereine und ehrenamtliche Helfer herzlich eingeladen, sich mit Ideen und Programmpunkten zu beteiligen und auszutauschen am 9. März um 18.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses Buchloe.

Darüber hinaus haben Bürgerinnen und Bürger auch bei der Namensgebung ein Wörtchen mitzureden: Die Stadt startet einen Wettbewerb, wie das Fest heißen soll. Namensvorschläge darf jede und jeder bis 20. März schriftlich bei der Stadt einreichen.

Koordinatorin Carina Santjohanser ist erreichbar unter 08241 5001 -12 oder per Email carina.santjohanser@buchloe.de.

