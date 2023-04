Buchloer Stadträte können künftig mehr Sitzungen abrechnen

Für ausgewählte Termine bekommen Stadträte eine Aufwandsentschädigung. Einige Parteien beantragen eine Aufstockung. Was die Ehrenamtlichen abrechnen können.

Stadtratsmitglieder sind demokratisch gewählt und engagieren sich ehrenamtlich. Das heißt jedoch nicht, dass sie für Sitzungen, Besprechungen und Arbeitskreise keine Aufwandsentschädigung bezahlt bekommen. Die sollte ihnen in mehr Fällen zustehen, fanden CSU, Grüne und SPD – und beantragten, dass alle Fraktionssitzungen abrechnungsfähig sind. Darüber entspann sich eine Diskussion über lange Debatten und Sitzungen. Doch am Ende ging der Antrag durch.

CSU, Grüne und SPD wollen auch Fraktionstreffen vor Ausschüssen abrechenen können

In seiner konstituierenden Sitzung im Mai 2020 hat der Buchloer Stadtrat seine Hauptsatzung beschlossen, die auch finanzielle Fragen klärt. So bekommen Ratsmitglieder, das ist online nachzulesen, 50 Euro Sitzungsgeld für die notwendige Teilnahme an Stadtrats- oder Ausschusssitzungen, Arbeitskreisen oder Fraktionssitzungen.

Für Letzteres gibt es jedoch nur Bares, wenn diese unmittelbar vor Stadtratssitzungen stattfinden. Dieser Zusatz ging auf den ehemaligen Stadtrat Lothar Scholze zurück und hat im Mai 2020 eine hauchdünne Mehrheit von 13 zu 12 Stimmen bekommen. Nun wollen ihn CSU, Grüne und SPD streichen. Sie beantragen, dass auch Fraktionstreffen vor Ausschüssen vergütet werden.

Buchloe wächst - und damit auch die Aufgaben des Stadtrats

So wurde es schon früher praktiziert, und das habe sich bewährt, sagte Benjamin Leinsle (CSU). Er sei immer Mitglied in großen Fraktionen gewesen. Da sei es wichtig, dass man „sich gut abstimmt, diskutiert, die Meinung austauscht.“ So lasse sich vorbeugen, dass in den Sitzungen dann pro politischem Bündnis zehn Mitglieder das Rad neu erfinden. Leinsle gab zu bedenken, dass die Stadt gewachsen ist – und damit auch die Aufgaben des Gremiums. „Wir treffen uns immer häufiger und die Sitzungen dauern immer länger.“

Wegen längerer Stadtratssitzungen also Entlohnung für mehr Fraktionstreffen? Da sah Thomas Reiter (FDP) keinen unmittelbaren Zusammenhang. „Am Ende des Tages sind es Gelder unserer Bürger, Steuergelder“, sagte Reiter. Das fühle sich nicht richtig an.

Stadtrat kritisiert mangelhafte Information der Mitglieder vor Sitzungen

Herbert Wintersohl (UBI) meinte, Ziel des Antrags sei es doch, durch vorherigen Austausch „lange Diskussionen und Rückfragen im Stadtrat zu verhindern“. Dazu müssten aus seiner Sicht alle Mitglieder vorab hinreichend informiert werden. „Das ist nicht der Fall“, sagte Wintersohl. Er beklagte fehlendes Vertrauen. Dem schloss sich auch Franz Lang (Freie Wähler) an. Oftmals habe man gar nicht die Möglichkeit, sich vorher zu beraten.

Bürgermeister Robert Pöschl erwiderte, dass Informationen, die persönliche Angaben beinhalten, nicht ohne Weiteres herausgegeben werden können. Darüber äußerte Rudolf Grieb (UBI) Unverständnis, da die Stadträte doch der Verschwiegenheit verpflichtet seien. Er schloss die Bitte an, künftig genau hinzusehen, in welche Punkte man die Stadträte vorab einweihen kann.

Jedes zweiminütige Treffen abrechnen? Das obliegt der Eigenverantwortung der Fraktionen

Zudem schlug Grieb einen Kompromiss vor: Man könnte die abrechnungsfähigen Fraktionssitzungen auf 20 festlegen. Bei 15 Stadtratssitzungen blieben dann fünf Treffen, für die Fraktionen entlohnt werden könnten. Gerade vor Bau- und Hauptausschusssitzungen sei die Besprechung wichtig, meinte Cai von Restorff (Grüne) und sagte: „In dem Fall würde ich es als sinnvoll erachten.“ Er plädierte an die Eigenverantwortung der Fraktionen, nicht alle zwei Minuten abzurechnen.

Nachdem Pöschl in der Diskussion über überbordende Diskussionen anmahnte, dass sich eine Fraktion nicht ohne neue Aspekte mehrmals zur gleichen Sache äußern möge, ging es zur Abstimmung. 14 zu 9 Mitglieder stimmten dafür, dass künftig wieder jede Fraktionssitzung abgerechnet werden kann. Die Mehrkosten müssen im Haushalt 2023 berücksichtigt werden.

Was die Buchloer Stadträte abrechnen können:

Laut Hauptsatzung bekommen Stadträte 50 Euro für die notwendige Teilnahme an Stadtrats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen sowie Arbeitskreise. Dauert die Sitzung über drei Stunden, wird ein Zuschlag von 10 Euro gewährt.

für die notwendige Teilnahme an Stadtrats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen sowie Arbeitskreise. Dauert die Sitzung über drei Stunden, wird ein gewährt. Vorsitzende der Stadtratsfraktionen erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung von 30 Euro sowie für jedes weitere Fraktionsmitglied monatlich 5 Euro.

sowie für jedes weitere Fraktionsmitglied monatlich 5 Euro. Angestellte haben einen Anspruch auf nachgewiesenen Verdienstausfall. Selbstständige bekommen 15 Euro je volle Stunde für einen Verdienstausfall, weil sie ihrer beruflichen Tätigkeit nicht nachkommen.

Selbstständige bekommen 15 Euro je volle Stunde für einen Verdienstausfall, weil sie ihrer beruflichen Tätigkeit nicht nachkommen. Für auswärtige Tätigkeit gibt es auf Antrag Reisekosten und Tagesgelder nach dem Bayerischen Reisekostengesetz.

