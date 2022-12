Zusammenarbeit bei erneuerbaren Energien Thema im Stadtrat

Nach Michaela Schillings Wechsel legt der Buchloer Stadtrat fest, wer künftig welchen Ausschüssen angehört. Auch Kooperationen in Sachen Windkraft sind Thema.

01.12.2022 | Stand: 17:31 Uhr

Weil Michaela Schilling von der UBI- zur CSU-Fraktion wechselte, verändert sich die Sitzverteilung in den verschiedenen Ausschüssen in Buchloe. In der kurzen Stadtratssitzung am Dienstagabend einigten sich die Mandatsträger auf die neuen Besetzungen. Wichtigste Änderung: Die UBI büßt sowohl im Bau- als auch im Hauptausschuss jeweils einen ihrer bisherigen zwei Sitze ein; die CSU gewinnt pro Ausschuss einen hinzu.

Den zusätzlichen Platz der CSU soll laut Fraktionssprecher Benjamin Leinsle in beiden Gremien Neumitglied Michaela Schilling einnehmen. Für die UBI sitzt im Bauausschuss künftig nur noch Rudolf Grieb, im Hauptausschuss Karin Pfisterer.

Weitere Themen der jüngsten Buchloer Stadtratssitzung waren:

Energie: Die Bürgermeister aus Landsberg

Feldweg: Ein alter Wald- und Feldweg nahe der Schießstätte besteht praktisch nicht mehr. Die 355 Meter lange Strecke, die auf der Südseite entlang der A96 und weiter in Richtung Ridkapelle verläuft, wird deshalb eingezogen. „Dieser ehemalige Wald- und Feldweg hat jegliche Bedeutung verloren“, erklärte Stadtbaumeister Stephan Müßig.

Hybride Sitzungen: Seit Beginn der Corona-Pandemie tagt der Buchloe Stadtrat hybrid. Das bedeutet, Rätinnen und Räte können sich online zu den Sitzungen zuschalten oder persönlich in den Schulungsraum des Feuerwehrhauses kommen. Buchloe gehört damit zu den 6,4 Prozent der bayerischen Gemeinden, die auf diese Art und Weise tagen, informierte Bürgermeister Robert Pöschl. Laut VG-Geschäftsstelleleiter Markus Salger galt für Hybrid-Sitzungen bislang eine zeitliche Befristung bis Ende des Jahres. Diese werde jedoch voraussichtlich aufgehoben. In seiner letzten Sitzung des Jahres, am Dienstag, 13. Dezember, will der Stadtrat darüber beraten, wie und wo künftig getagt werden soll.

