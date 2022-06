Streit in Buchloe eskaliert - wegen Gartenzaunbepflanzung

Am Samstag entstand ein Streit zwischen zwei Nachbarn, der dann eskalierte. Ein Nachbar erstattete Anzeige.

28.06.2022 | Stand: 13:40 Uhr

Am Samstagvormittag ist ein Streit zwischen zwei Nachbarn in Buchloe eskaliert. Grund für die Auseinandersetzung war die Gartenzaunbepflanzung.

Bei den Streithähnen handelt es sich wohl um zwei Nachbarn, die in der Aggensteinstraße wohnen.

Buchloe: Streit wegen Gartenzaunbepflanzung

Laut Polizei fing der 57-jährige Nachbar während des Streits an, seinen 59-Jahre alten Nachbarn zu beleidigen und ihm Schläge anzudrohen.

Der 59-Jährige erstattete daraufhin eine Anzeige wegen Beleidigung und Bedrohung.

Die Ermittlungen zum genauen Tatvorgang laufen.