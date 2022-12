So können Buchloer Haushalte Strom-Zählerstände übermitteln

21.12.2022 | Stand: 12:01 Uhr

Die LEW Verteilnetz (LVN) erfasst zum Jahreswechsel wieder die Strom-Zählerstände im Netzgebiet. Das Unternehmen bietet den Haushalten dabei verschiedene Möglichkeiten der Zählerstandserfassung an. Geplant ist, dass die vor Ort meist persönlich bekannten Ableser, die sogenannten Ortsbevollmächtigten, zwischen 21. Dezember und 15. Januar die Haushalte kontaktieren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Buchloer können Strom-Zählerstand den Bevollmächtigten mitteilen

Wer seinen Zählerstand selbst ablesen möchte, kann dem Ortsbevollmächtigten den Zählerstand direkt an der Haustür oder telefonisch mitteilen. Möglich ist es auch, den Ortsbevollmächtigen den Stromzähler wie gewohnt ablesen zu lassen. In Orten ohne Ortsbevollmächtigte wird LVN die Haushalte per Brief informieren und um eine Selbstablesung bitten.

Die Ortsbevollmächtigten können sich mittels einer Bescheinigung sowie dem Personalausweis ausweisen. Wer Zweifel an der Befugnis der Ableser hat, kann sich unter der kostenfreien Rufnummer 0800 539 638 1 von Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 8 und 17 Uhr rückversichern.

Von welchem Stromlieferanten die Haushalte ihren Strom beziehen, spielt bei der Ablesung keine Rolle. Der abgelesene aktuelle Zählerstand wird an den jeweiligen Stromlieferanten weitergeleitet, teilt das Unternehmen mit.

