„Endlich in der Uni angekommen“: Buchloerin spricht übers Studieren in der Pandemie

Mitten in der Pandemie beginnt Buchloerin Annalena Erdinger ihr Medizinstudium. Welche Hürden sie neben Prüfungen nehmen musste, erzählt sie im Interview.

20.06.2022 | Stand: 08:00 Uhr

Annalena Erdinger aus dem Buchloer Ortsteil Lindenberg (Landkreis Ostallgäu) steht am Beginn ihres Medizinstudiums an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Der Start ins Studentenleben ist die Zeit, neue Leute kennenzulernen, die Großstadt zu erkunden und sich in der ersten eigenen Wohnung zurechtzufinden. Eigentlich. Denn im November 2020 hat die Corona-Pandemie die Gesellschaft fest im Griff. Die Inzidenzen steigen und der zweite Lockdown bahnt sich an. Für die Studentin bedeutet das: lernen in Isolation.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.